„Navíc TOP 09 je béčko Pirátů.“ Premiér Babiš v rozhovoru nešetřil kritikou svých oponentů

Předseda vlády Babiš nepochybuje, že česká ekonomika znovu porost. Navíc podle něj poroste tak výrazně, že z růstu bude možné platit vyšší důchody a stavět nové byty.Zároveň Babiš odmítá zavedení minimálního důchodu, protože by byla zcela podlomena zásluhovost, která musí odrážet co, co člověk do systému důchodů vložil.Kromě seniorů se chce Babiš věnovat také rodinami s dětmi, v tomto tématu se prý inspiruje v Maďarsku. Protože například tam rodiny s třetím dítětem dostávají příspěvek na nákup automobilu, což však neplatí pro rodiny, které žijí na sociálních dávkách.Problémem je i dostupnost bytů, které by podle Babiše měl stát stavět a dávat je k dispozici lidem, které potřebuje celá společnost.Zároveň premiér zdůrazňuje, že ve vládě toho za osm let prosadil hodně a bude v tom pokračovat.Kritiky se dočkal i zákaz výroby spalovacích motorů po roce 2035, s čímž počítá Evropská komise.„Je to celé nesmysl. Jádro už jsme z velké části vybojovali a teď budeme bojovat za dostupné ceny centrálního vytápění, což znamená podpořit přechodově plyn,“ uvádí Babiš a dodává, že budoucí české předsednictví v EU chce využít ke korekci zeleného šílenství.Dodal také, že také výroba elektromobilů představuje zátěž pro životní prostředí.Kritice neunikla ani pravicová koalice ODS, lidovců a TOP 09.Střet Babiše a BartošePředseda koalice Pirátů a Starostů Ivan Bartoš považuje za největší prohru vlády to, že nedokázala naočkovat proti covidu-19 starší populaci. Premiér Babiš však opáčil, kdy vyzvala opozice, aby se lidi očkovali. Ke střetu mezi oběma politiky došlo na České televizi v debatě volebních lídrů v Ústeckém kraji.Podle šéfa Pirátů cílem bylo, aby bylo v srpnu 70 procent naočkovaných lidí. „Nemáme ochráněnou ani populaci 60 plus,“ vzkázal premiérovi. Ten ale opáčil, kdy opozice vyzvala k tomu, aby se lidé šli očkovat.Jak oznámil Babiš v debatě, on sám se nechá očkovat třetí dávkou den před volbami, tedy 7. října. Uvedl, že vakcína pro mladší děti má být schválena do Vánoc. Momentálně se mohou vakcínou Pfizer nechat očkovat děti nad 12 let. Třetí dávkou se mohou očkovat lidé od 20. září. Aplikovat si ji nechalo už přes tisíc lidí.Premiér v debatě kromě jiného prozradil, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí navrhne vládě další rozvolnění proti covidu-19. Měla by skončit povinnost testování pro kroužky, organizovaný sport nebo třeba zájmové vzdělávání. Konkrétní detaily ale Babiš neuvedl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

