„Něco se dít bude.“ Padla slova k scénářům vývoje sporu kvůli Turówu a jeho následkům

Kauza Turów vyhrocuje spor mezi Českem a Polskem. Negativní následky jsou vidět i ve vztazích občanů obou zemí, kteří bydlí v pohraniční oblasti. 25.09.2021, Sputnik Česká republika

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v pořadu 360° uvedl, že vztahy Poláků a Čechů jsou výborné, ale tato kauza je o „aroganci polské strany“.„Říkali, že to vyřeší, to se nestalo. Dnes bychom měli tlačit na to se dohodnout, lidé chtějí jen vodu,“ zdůraznil.Hlavní problém, který Turów provází, je omezení přívodu vody Čechům, kteří žijí v pohraničí.Reportér CNN Prima NEWS Libor Tampier, který se do Polska vypravil, poznamenal, že kauza ovlivňuje desetitisíce lidí.V této souvislosti se zrodil návrh, aby Polsko Česku uhradilo výstavbu vodovodu, v tomto případě šlo ale o velké peníze.„Chtěli jsme, aby Polsko zaplatilo vodovod, nebo jej vystavěli. Kompenzace činila 1,27 miliardy korun. Tato debata však leží na stole – Polsko nabídlo necelou třetinu částky s tím, že by se dalo mluvit o polovině,“ podotkl Zdechovský, což neodpovídá nároku České republiky, která naléhá na částce přes jednu miliardu korun.Aby výstavba proběhla co nejrychleji, jsou potřebné obrovské investice.„Nejhorší by bylo se nedomluvit, ale věřím, že se domluvíme. Poslední dva měsíce byla největší snaha o domluvu, předtím nebyla žádná. Polsko se chovalo agresivně a arogantně. Nepřipouštělo si, že by se s námi měli bavit o rozšíření,“ zdůraznil europoslanec.Věří, že k dohodě mezi Varšavou a Prahou přece jen dojde. Jde o dvě varianty: buď se bude podílet na stavbě vodovodu, nebo vystaví zeď, která by zabránila úniku vody z Česka.„Něco se dít bude. Polsko bude muset pokuty zaplatit, situaci budou chtít vyřešit během příštího týdne. Budou požadovat, abychom vzali žalobu zpět,“ nakreslil možný scénář Zdechovský.Polsku byla uložena denní pokuta v přepočtu 12,4 milionu korun za to, že nechává důl v provozu.„Češi jsou na jednu stranu rádi, že se něco děje a Polsko má protivníka, kterého nemůže ignorovat. Po celou dobu totiž cítili, jak je Polsko arogantní a dělá si, co chce,“ připomněl Tampier.Dodal, že se nejedná o kompenzace, ale především o zřízení vodovodu.„Tedy, že až se začne voda ztrácet, tak se jen přehodí výhybka a voda začne téct odjinud. Je na to však málo času, nikdo neví, kdy tato situace nastane,“ upozornil reportér.Rovněž vyzdvihl, že navzdory ujištěním polské vlády náhle přišlo nařízení o pozastavení těžby a pokuty.Na dveřích podniku Tampier na vlastní oči viděl ceduli s nápisem: „Čechy neobsluhujeme.“Připomněl, že region je na důl a elektrárnu výrazně navázán.„Jsou to spojené nádoby. Pracuje tam 3,5 tisíce lidí a na ně jsou vázané další firmy, které poskytují služby elektrárně nebo dolu,“ vyzdvihl Tampier s tím, že nikdo nečekal, že situace dospěje až do tohoto bodu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

