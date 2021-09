https://cz.sputniknews.com/20210925/pirat-bartos-proti-muslimske-evrope-kdo-mu-sedne-na-lep-15950084.html

Pirát Bartoš proti „muslimské Evropě“. Kdo mu sedne na lep?

„Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10-15 let muslimská, nemám s tím problém.“ Přesně tohle jsou slova Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, z roku 2009. Je to naivní, krátkozraké a jak vidíme dnes i škodlivé vyjádření. Ale co, zkrátka to tak Bartoš viděl a srdíčkem cítil. A co říká Bartoš dnes? Tušíte správně, drazí čtenáři. Blíží se volby a šéf Pirátů, který sní o křesle předsedy vlády, otáčí. Teď sebevědomě tvrdí, že migranty by nevítal a no-go zóny jsou špatné.„S muslimskou Evropou dnes problém mám. Na Francii a Německu se ukázalo, že když je lidí mnoho, tak je problém pak zvládnout integraci. Vznikají no-go zóny. Nemůžeme před tím zavírat oči," řekl v rozhovoru pro rádio Impuls Bartoš. A teď babo raď. Zajel se Bartoš při svých cestách do Evropy, když se podbízel Evropské unii, podívat i do ghett? Viděl, co s sebou přináší migrace, kterou dříve adoroval a viděl jako vhodný model pro Evropu a tím pádem i pro Českou republiku? Tak to sotva.Za dva týdny nás čekají volby a Bartoš si nemohl nevšimnout, že jeho premiérské aspirace tají jako nanuk v létě. Už není první na pásce. Jeho strana v koalici se Starosty se z prvního místa v průzkumech stáhla na místo třetí. A to je pech. Pro něho.Dokážeme si představit, že Piráti hledají strategii, jak zaujmout voliče. Bartoš kandiduje ve férovém regionu, který má hořké zkušenosti s nepřizpůsobivými občany. A tak Bartoš přitvrdil. Zatím si vzal na paškál „muslimskou Evropu“. Když si tímto výrokem popularitu nenahoní, třeba dojde i na tvrdší prohlášení.Jenže! Je to kalkul. Může někdo věřit Bartošovi, že se z vítače stal realista? Že si tu hrozbu uvědomuje? Že kdyby se z nějakého důvodu stal premiérem neotevře hranice uprchlíkům? Tak na to si opravdu nevsadíme.O Bartošově přemetu Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a trojkou na kandidátce strany v Ústeckém kraji.„Tak já si spíše myslím, že Ivan Bartoš má problémy spíše s voličem, který mu jen těžko odpouští jeho někdejší slova o tom, že by mu v budoucnu muslimská Evropa nevadila. Třeba se od něj příště dozvíme, že Gréta je jen pomatený blázen, Romové příživníci nebo odsoudí LGBTQ komunitu s jejich pavími péry v koncové části těla. Co by neudělal pro zajištění lepších výsledků. Jeho vyjádření považuji jen za klamání občanů, za kterým chce skrýt skutečné pirátské záměry, které považuji opravdu za velice nebezpečné pro naši zemi," říká razantně známá politička.Prozřel Bartoš? Nebo se snaží tímto výrokem zastavit propad preferencí své strany?„Myslím, že v předešlé otázce jsem již odpověděla. Koalice PirSTAN je nervózní, jelikož vidí, že se preference nevyvíjejí tím směrem, jak by si přáli. Volí se tedy strategie korigovat vše, co koalici poškozuje. Je evidentní, že občan není hlupák a současnou strategii moc nebaští. To je mimochodem moc dobře, neboť tím prokazuje svou vyspělost," míní paní politička.Věříte, že to šéf Pirátů myslí upřímně a uvědomuje si riziko, kterému Evropa čelí?„Jsem si jistá, že Ivan Bartoš moc dobře ví, co je v sázce. Evidentně však zastupuje jiné zájmy, než jsou zájmy České republiky. Zájem Ivana Bartoše a Pirátů je zcela shodný s tím, co prosazují strany podobného střihu v západní Evropě. Tím není nic jiného než multikulturalismus, gender, Green Deal a migrace. Kam to ty země dovedlo, máme možnost sledovat den co den ve zpravodajství našich i zahraničních médií," říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin Macháček Kdo mu sedne na lep? Feťáci a vítači, tj. blbci. 2

Tomáš Zavadil každy zna jeho video kde řika uprchlici vítejte nacionalisti tahněte s vlajkou Antifi mladicka nerozvažnost tomu muže věřit jen někdo s pomocne školy a navic lhát bude je před volbami k tomu že víta imigranty se nikdy nepřizna i tak 2

4

Alena Novotná

Alena Novotná

