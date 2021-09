https://cz.sputniknews.com/20210925/sns-vyzvalo-slovenskeho-ministra-financi-igora-matovice-aby-zrusil-ockovaci-loterii-15953096.html

SNS vyzvalo slovenského ministra financí Igora Matoviče, aby zrušil očkovací loterii

Mimoparlamentní slovenské hnutí SNS vyzvalo slovenského ministra financí Igora Matoviče, aby urychleně navrhl zrušení očkovací loterie. Mluví také o vyvození... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

„Očkovací loterie se ukazuje jako neefektivní nástroj na požadovaný cíl. Cílem Igora Matoviče a této vlády bylo zvýšení počtu očkovaných přes nástroj očkovací loterie. Loterii na Slovensku známe již od doby Počiatka (Ján Počiatek, někdejší ministr financí, pozn. red.). Paradoxně Igor Matovič kritizoval Počiatkovu loterii na sběr stvrzenek. Dnes Igor Matovič prosazuje očkovací loterii. Úplně přes čáru však je, že přizpůsobuje zákony tak, aby Zuzaně, která neuspěla v očkovací loterii, dodatečně vyplatili výhru,“ uvádí se na facebookovém účtu předsedy hnutí Andreje Danka.Dále se uvádí, že by zákony měly platit pro všechny, a když někdo selhal při organizaci očkovací loterie, měl by náhradu Zuzaně platit z vlastních kapes.„Jsme přesvědčeni, že očkovací loterie ztratila svůj význam, že je neefektivní a je třeba zvážit proporcionální rozdělování částek, které se na očkovací loterii utrácejí mezi občany, kteří se rozhodnou očkovat,“ stojí dál v příspěvku.SNS má za to, že očkování musí být svobodné a nikdo do něj nemůže být nucen.Očkovací loterieJedná se o projekt ministra financí Igora Matoviče, který se tímto způsobem snaží motivovat Slováky k očkování. Neobešlo se to však bez problémů. Paní, která měla získat výhru 400 tisíc, o ni kvůli časovému limitu přišla. Zuzana z Prešova sice věděla správné heslo, ale nestihla ho říci v časovém limitu kvůli pomalému online vysílání, a tak přišla o velkou částku.Podle sdělení slovenského finančního resortu Igor Matovič se s dotyčnou paní setkal a přislíbil nápravu situace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

