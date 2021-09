https://cz.sputniknews.com/20210925/sonda-insight-zaznamenala-na-marsu-tri-velmi-silne-otresy-15946688.html

Sonda InSight zaznamenala na Marsu tři velmi silné otřesy

Stanice InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) dosud pracovala na Marsu 1005 marsovských dní, ačkoli původní životnost zařízení byla 709 dní. Hlavní vědecký přístroj stanice - seismograf SEIS za 2,5 roku provozu zaznamenal více než tisíc seismických událostí, což pomohlo vědcům pochopit přibližnou strukturu Marsu, odhadnout velikost a složení jeho jádra a tloušťku kůry.Dne 18. září 2021 zaznamenala sonda InSight jeden z nejsilnějších a nejdéle trvajících marsovských otřesů o magnitudě 4,2, který trval téměř hodinu a půl. Jedná se o třetí velkou seismickou událost, kterou stanice zaznamenala během jednoho měsíce - 25. srpna seismograf zaznamenal dva otřesy Marsu o síle 4,2 a 4,1 stupně.Zdroj zářijových otřesů zatím nebyl určen, ale zdroj srpnového seismického jevu o síle 4,2 stupně byl lokalizován ve vzdálenosti 8,5 tisíce kilometrů od zařízení a stal se tak nejvzdálenějším ze všech zjištěných. Jedním z možných zdrojů by mohl být systém kaňonů Valles Marineris (údolí Marineru), ale vědci to musí prokázat. Zdroj otřesů o síle 4,1 stupně byl od stanice vzdálen pouhých 925 kilometrů. Liší se i charakter samotných otřesů Marsu - v silnější srpnové události převládaly nízkofrekvenční oscilace, zatímco v méně silné pak oscilace vysokofrekvenční.Dne 29. září se očekává, že přenos povelů na stanici na několik týdnů ustane kvůli připojení Marsu ke Slunci, načež se vědci možná znovu pokusí očistit solární panely aparatury od prachu. Během nucené odstávky bude SEIS pokračovat ve své práci a následně předá shromážděná data na Zemi.Proč z Marsu zmizela vodaPomocí nové metody izotopického výzkumu dospěli vědci k závěru, že dříve v horninách Marsu bylo mnohem více těkavých prvků, včetně vody, a pak o ně planeta přišla. Výpočtem autoři dospěli k tomu, že míra ztráty těkavých látek přímo závisí na velikosti planety, takže Mars, který je menší než Země, nemohl dlouho zadržovat vodu, takže se na něm nemohly vyvinout složité formy života.Výzkum a analýza meteoritů na Marsu na dálku z 80. let ukazují, že Mars byl kdysi stejně bohatý na vodu jako Země. Orbitální sonda NASA Viking, následovaná pozemními rovery Curiosity a Perseverance, získala působivé obrazy marsovských krajiny s výmoly Velkých jezer, suchými říčními údolími a záplavovými kanály.Od té doby bylo navrženo mnoho možností, které vysvětlují, proč na Marsu zmizela voda. Vědci z Washington University v St. Louis spolu s kolegy z Velké Británie a Švýcarska se domnívají, že našli zásadní důvod. Mars je podle nich příliš malý na to, aby udržel velké množství vody.Výsledky ukázaly, že během svého vzniku ztratil Mars více draslíku a dalších těkavých látek než Země, ale méně než Měsíc nebo asteroid Vesta. Vědci zjistili jasnou korelaci mezi velikostí tělesa a izotopickým složením draslíku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

