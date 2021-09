https://cz.sputniknews.com/20210925/v-cesku-dnes-padaly-teplotni-rekordy-napinavy-bude-i-zitrek-15956167.html

V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Napínavý bude i zítřek

V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Napínavý bude i zítřek

Na dvou měřících stanicích v Česku dnes padaly teplotní rekordy. Meteorologové naměřili 25,1 stupňů. Jedná se o měřící stanice v Dukovanech a v Troubsku na... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T21:15+0200

2021-09-25T21:15+0200

2021-09-25T21:18+0200

česko

rekord

počasí

teplo

klima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/806/32/8063276_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_17ef4ef999802103e530bc8208ea169b.jpg

Nehledě na to, že nejvyšší teplotu dnes naměřili Brně-Žabovřeskách a v Dyjákovicích na Znojemsku, kde bylo 25,5 stupňů, teplotní rekord tam nepadl.Rekord se počasí dnes podařilo pokořit v Troubsku, kde dosavadní rekord byl 24,9 stupňů Celsia. V Dukovanech padl teplotní rekord, kterému bylo 28 let. Byl překonán o jednu desetinu stupně.Meteorologové počítají s teplím počasím i v neděli, nevylučují, že by na některých místech opět mohl padnout teplotní rekord.V neděli by mělo být v ČR jasno až polojasno a nejvyšší teploty by měly dosáhnout 22 až 26 stupňů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210925/zname-stinoveho-prezidenta-ukrajiny-15952822.html

provlada Vždyť to není v Česku, ale na Moravě. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rekord, počasí, teplo, klima