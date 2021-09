V Moskvě skončila nepovolená akce

https://cz.sputniknews.com/20210925/v-moskve-skoncila-nepovolena-akce-15954093.html

Nepovolená akce Komunistické strany Ruské federace skončila na Puškinově náměstí v Moskvě. Podle policie bylo přítomno 400 lidí spolu s novináři a blogery... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

Akce se zúčastnil první tajemník moskevského městského výboru Komunistické strany Ruské federace Valerij Raškin. Řečníci zopakovali slova nesouhlasu s výsledky dálkového elektronického hlasování ve volbách do Státní dumy v Moskvě, stejně jako další porušení, která již byla slyšena z úst vedení komunistické strany, včetně vůdce Gennadije Zjuganova, k nimž podle komunistů došlo.Zástupci organizace SERB vyšli k Puškinovu pomníku s plakátem „V. Raškin, červený prapor vybledl ve vašich rukou.“ Následně došlo k potyčce, během které si demonstranti odnesli plakát.Sám Raškin poté, co dokončil svůj projev, za doprovodu policie, opustil shromáždění, odjel v korejském SUV. Policie ho na rozdíl od zpráv z řady médií nezadržela.Policisté opakovaně varovali před nezákonností shromáždění a odpovědností za účast na něm. Udělali to pomocí přenosných reproduktorů, stejně jako prostřednictvím reproduktoru policejního auta zaparkovaného vedle Puškinova pomníku. Po nějaké době z reproduktorů auta začaly znít písně.Navzdory varování nebyli při akci zadržení žádní účastníci.Tisková služba moskevské Hlavní správy Ministerstva vnitra informovala, že se na akci sešlo 400 lidí, včetně novinářů a blogerů.Dříve Moskevská hlavní správa Ministerstva vnitra a státní zastupitelství varovaly obyvatele města, že akce oznámená 25. září je nezákonná a předpokládá se trestní či administrativní odpovědnost za účast na ní.Moskevské úřady neschválily Komunistické straně pořádání shromáždění na Puškinově náměstí 20., 21. a 25. září kvůli epidemické situaci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Neškodní ruští komunisté se chtějí zviditelnit, jsou v opozici a budou jako vždy hrát druhé, možná třetí housle. 2

STEV.SEAGAL Komunisté mají v Rusku stále místo a jejich nepovolena demonstrace není hrozbou, nýbrž možná, že chtěli za prapor Ruska červený jak za SSSR a ne si nechat vnutit Západem ten dnešní. Žirinovský je liberální hrozbou pro Rusko a jeho plán přemístit Moskvu je velmi nebezpečný. Pokud vím, tak komunisti v Rusku vždy podporovali Putina a jen z nostalgie vzpomínají na krásné časy demokracie a svobody v SSSR !!! 2

