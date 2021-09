https://cz.sputniknews.com/20210925/v-nemecku-vydali-zlate-mince-s-portretem-merkelove-15953281.html

V Německu vydali zlaté mince s portrétem Merkelové

V Německu vydali zlaté mince s portrétem Merkelové

Německé internetové obchody s mincemi a drahými kovy na památku konce 16leté éry německé kancléřky Angely Merkelové nabízejí nákup pamětních mincí z ryzího... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T17:01+0200

2021-09-25T17:01+0200

2021-09-25T17:01+0200

svět

německo

angela merkelová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13247417_0:103:1954:1202_1920x0_80_0_0_455abca7ecc5502fa78b50765d12b19a.jpg

Mince ukazuje roky, kdy byla Merkelová kancléřkou: 2005-2021. Suvenýr o hmotnosti 0,3 gramu bude stát 49 eur.Dříve bylo oznámeno, že v Německu byly vydány zlaté desky stejné váhy s obrazem kancléřky.Také továrna plyšových medvídků v německém městě Coburg vytvořila sběratelského medvěda v hodnotě 189 eur u příležitosti odchodu Angely Merkelové.Továrna se stoletou historií dělá medvídky věnované slavným osobnostem. V její sbírce jsou zejména medvědi bývalých amerických prezidentů Baracka Obamy, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna, stejně jako jeden z německých kancléřů Helmut Schmidt a královna Alžběta II.Medvěd Merkelová je oblečen v červené bundě a černých kalhotách a stejně jako jeho slavný prototyp si na úrovni opasku složil prsty v podobě Merkel-raute. Má také barvy německé vlajky. Výrobce vyrobí pouze 500 takových hraček, jedna z nich bude osobně představena Merkelové. Dostane 16. hračku. Toto číslo symbolizuje počet let, které Merkelová strávila jako kancléřka.Volby do Spolkového sněmu v Německu se budou konat 26. září, podle jejich výsledků bude vytvořena nová vláda a bude nominován nový kancléř. Merkelová už nebude znovu zvolena spolkovou kancléřkou.Šest největších stran v Německu, které jsou součástí současného parlamentu, má dobrou šanci na znovuzvolení do nového Spolkového sněmu – hovoříme o bloku křesťanskodemokratických a křesťanských sociálních unií (CDU/CSU), Sociálně demokratické straně Německa (SPD), straně Aliance 90/Zelených, Svobodné demokratické straně a Levicové straně. O kancléřské křeslo bojují tři oficiální kandidáti – Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) a Annalena Berbok (Aliance 90/Zelení).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210919/merkelova-se-stala-prototypem-plysoveho-medvidka-foto-15880927.html

Červenáček Přesněji jde o glorifikaci smutku nad její dlouholetou destruktivní činností. Aby mohla vůbec destruovat po sionisticku a byla schválena do funkce, musela vstoupit už nevím do jaká sionorganizace. 🐸🐸🐸🐸 0

1

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, angela merkelová