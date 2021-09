https://cz.sputniknews.com/20210925/vedec-vysvetlil-jakou-barvu-ma-slunce-15941921.html

Vědec vysvětlil, jakou barvu má Slunce

Vědec vysvětlil, jakou barvu má Slunce

Maximum intenzity slunečního světla připadá na tyrkysově zelené pásmo spektra, což je spojeno s teplotou povrchu hvězdy, lidské oko a zpracování signálu v... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T08:03+0200

2021-09-25T08:03+0200

2021-09-25T08:03+0200

věda a technologie

vesmír

slunce

astronomové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1045/78/10457803_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_c675a2243b994086fa7af832331e1064.png

Diskuse o barvě Slunce začala poté, co řada ruských médií zveřejnila článek astronoma britského Astrofyzikálního střediska Jodrell Bank Alastaira Gunna. Při překládání článku se média rozcházela v tom, jaké je Slunce ve skutečnosti – bílé nebo zelené.Jak vysvětlil Sputniku Malychin, ve fyzice se považují hvězdy za naprosto černá tělesa. Tak se nazývají objekty, které pohlcují jakýkoli proud světla a neodrážejí ho. „Jinými slovy posvítíte-li na Slunce baterkou, neodrazí vám zpátky nic, neuvidíte ho,“ řekl vědec.Vysvětlil, že hvězdy svítí kvůli teplotě povrchu, stejně jako svítí rozžhavený páječ, pohrabáč nebo hřebík. Pro každou teplotu je charakteristické záření s určitou vlnovou délkou. Světlo červeného trpaslíka (malé a poměrně chladné hvězdy) odpovídá 3000 kelvinům, pro Slunce bude křivka záření odpovídat přibližně 5500 K.„Když to všechno zobecníme, uvidíme, že maximum slunečního záření podle Wienova zákona (který stanovuje závislost délky vlny na teplotě černého tělesa) připadá na vlnovou délku 501 nanometrů. Tuto barvu můžeme označit za tyrkysovou nebo zelenou. Jako zelené můžeme označit pásmo 500 až 570 nanometrů. A odsud ten senzační titulek: Slunce je zelené,“ řekl Malychin.Jak však podotkl vědec, není třeba pospíchat se závěry. Za barvu se označuje to, jak člověk vnímá určité elektromagnetické záření. Lidské oko je omezeno v rozsahu vnímání barev třemi typy fotoreceptorů. Nejcitlivější receptor L odpovídá za žluté a červené pásmo. M a S receptory za zeleně žluté a fialově modré barvy. Nejcitlivější L receptor zachytí signál nejsnadněji, a proto člověk musí skoro vždy vidět okolní svět v červených barvách. Aby vyrovnal rozdíl v dostávaných signálech, přivádí je mozek k barevné bilanci.„Skoro celé viditelné pásmo slunečního světla (380 až 780 nanometrů) se kryje maximem křivky slunečního záření. S ohledem na zvláštnosti našeho zraku sluneční záření osvětluje skoro rovnoměrně L, M a S receptory. Náš mozek to koriguje a říká, že je každé barvy přibližně stejné množství, a vidíme v důsledku toho bílé světlo. O tom právě je řeč v článku britského vědce,“ řekl Malychin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/vedci-informovali-o-silne-kolizi-ve-vesmiru-15900666.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, slunce, astronomové