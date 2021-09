https://cz.sputniknews.com/20210925/za-bozskou-postavu-se-plati-veresova-ve-videu-ukazala-jak-maka-ve-fitku-15950759.html

Za božskou postavu se platí. Verešová ve videu ukázala, jak maká ve fitku

Za božskou postavu se platí. Verešová ve videu ukázala, jak maká ve fitku

Supermodelka Andrea Verešová na sociální síti zveřejnila video, kde máme možnost kouknout do světa jejího tréninku.

„Co pro tebe znamená sport? Pro mě je to svoboda, čas jen pro sebe a ještě nám pomáhá k tomu být krásnějšími. Nebojte, i já se musím občas přemlouvat, protože vždy mám něco důležitějšího na práci,“ naspala hvězda.„Avšak být fit a štíhlými není pouze trend, je to ideální pro vaše tělo, vaše klouby, váš vzhled a dobrý pocit. Navíc se při tom vyplavují hormony štěstí (např. serotoniny a endorfiny atd.), které nás dělají spokojenějšími a odolnějšími. Když nemám čas zajít si do fitka, určitě cvičím alespoň jógu nebo mých oblíbených 5 Tibeťanů...“ přiblížila supermodelka.Jak na daný status zareagovali obdivovatelé Verešové?„Když má žena dobré geny, není třeba hodně, stačí jen udržovat,“ uvedla Martina Urbanová.„Hezká žena i bez sportu,“ konstatovala uživatelka Ivamenomalle.„Váš exteriér je dokonalý nástroj do Vašeho světa,“ napsal Luboš Soukup.„Však taky pořád vypadáš jako 16letá slečna“ vyslovila se Melissa Virg.„Překvapuje mně, že dáváš místo jógy posilku!!! A vypadáš u toho cvičení jako vždy skvěle...“ stojí v poznámce Richarda Chlada.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

