Bývalý prezident Klaus nadále zůstává v nemocnici

Bývalý prezident Klaus nadále zůstává v nemocnici

Exprezident Klaus se nadále nachází v Ústřední vojenské nemocnici, kde pokračuje v léčbě na urologické klinice, prohlásil jeho mluvčí Petr Macinka. Propustit... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T18:43+0200

2021-09-26T18:43+0200

2021-09-26T19:33+0200

Václav Klaus byl již podruhé hospitalizován za poslední dobu. Macinka oznámil, že bývalý prezident podruhé nastoupil do nemocnice na doléčování původních potíží.„Ukázalo se, že problém je třeba ještě doléčit. Je to sice nepříjemné, ale snad ne na dlouho,“ sdělil tehdy.Václav Klaus původně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v průběhu druhého víkendu září, měl potíže s vysokým tlakem.„Já myslím, že je to dobré. Měl jsem nějaký šíleně vysoký tlak, teď jsem měl nějaké žaludeční komplikace s tím nějaké, tak doufám, že se to stabilizovalo,” uvedl Václav Klaus pro média poté, co byl poprvé z Ústřední vojenské nemocnice propuštěn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

