„Green Deal sehraje v likvidaci Západu větší roli než islamizace.“ Diplomat Bašta si nebral servítky

Energetika sehraje v nejbližší budoucnosti první housle v zápase o budoucnost České republiky, myslí si diplomat Jaroslav Bašta, jenž poskytl svůj komentář pro... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov diplomata se zdražení elektrické energie citelně dotkne 3,5 milionu českých občanů. Vláda sice v souvislosti s tím hovoří o tom, že by mohla vytvořit příspěvkový program pro občany, Bašta ale kontruje, že zdražení energií se dotkne i všech průmyslových odvětví, takže ve výsledku nebude nikdo, kdo by mohl financovat stát, aby ten mohl poskytovat příspěvky svým občanům.Všechny tři jím zmíněné příčiny prý mají společné to, že jsou výsledkem vítězství zelené ideologie nad zdravím rozumem.Gretu Thunbergovou, která se stala mediální tváří klimatického aktivismu, ve svém vyjádření Jaroslav Bašta označil za „nevychovanou“ a její stoupence za „záškoláky“.„Vrátím se zpět k energetice – ta se pro příštích několik let stane tím nejdůležitějším faktorem v zápase o budoucnost a samotnou existenci České republiky. Mnohé může zachránit již v letošním roce vláda, nezvítězí-li ve volbách anticivilizační levice z koalice PirSTAN a jejich přicmrdávači z koalice SPOLU. Asi existuje jediná rychlá možnost nápravy krize, kterou je dostavba několika bloků jaderných elektráren. Ty ovšem musíme postavit sami, dokud na to máme průmyslové a vědecké kapacity. To by mělo být v programu příští vlády na prvním místě programového prohlášení,” myslí si Jaroslav Bašta.Diplomat ovšem přichází s řešením, pokud se nepodaří situaci zvládnout. Jako příklad uvedl Katalánce s jejich takzvaným „žárovkovým referendem“. Jedná se o to, že by v určenou hodinu ve špičce všichni zapnuly najednou elektrické spotřebiče a rozsvítili. „Výsledné black outy stály elektrárenské společnosti a vládu tolik peněz, že se dodnes v Barceloně neplatí žádné DPH z elektřiny,“ dodal.„Když to shrnu, energetickou chudobu způsobuje chudoba ducha zelených fanatiků a bezohledných spekulantů na energetické burze. Občasné energetické zdroje musíme nahradit moderní, převážně jadernou, energetikou. I za cenu toho, že Evropskou unii budeme muset opustit dříve, než se v důsledku Green Dealu sama rozpadne,“ uzavřel své vyjádření pro První zprávy diplomat Jaroslav Bašta.Vysoká cena uhlíPodle údajů na trhu ICE Futures cena uhlí s dodáním v roce 2022 dosáhne úrovně 13 dolarů za tunu. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvedla, že se jedná o nejvyšší cenu surovin od roku 2008.Agentura rovněž zmínila, že poptávka na uhlí ze strany elektráren a veřejných služeb vzrostla v souvislosti s rostoucími cenami plynu. Zásoby uhlí jsou přitom poměrně nízké. Navíc je jeho export z Austrálie, Jihoafrické republiky a Kolumbie komplikován a dodávky z Ruska nestačí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

