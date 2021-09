https://cz.sputniknews.com/20210926/hamacek-nebylo-lehke-vyhostit-tolik-rusu-ale-nasli-jsme-odvahu-15966373.html

Hamáček: Nebylo lehké vyhostit tolik Rusů, ale našli jsme odvahu

Hamáček: Nebylo lehké vyhostit tolik Rusů, ale našli jsme odvahu

Předseda ČSSD Jan Hamáček v novém předvolebním videu vytáhl svůj legendární červený svetr a promluvil k voličům. Nebylo pro něho snadné vyhodit ze země tolik... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T20:50+0200

2021-09-26T20:50+0200

2021-09-26T20:50+0200

ČSSD na svém kanálu na sociálních sítích publikovala nový předvolební klip, jehož hlavním hrdinou je předseda strany Jan Hamáček. „Stále někde hledám klíče, mobil, psa, nebo nějaká řešení. Ne vždycky nejjednodušší a nejrychlejší řešení je to nejlepší,“ říká předseda strany na začátku videa.„Zdaleka ne všechno je tady krásný a voňavý, a zítřky nebudou jen úspěšný. Nejsem naivní, abych si tohle myslel,“ uvedl v klipu, který má celkem dvě a půl minuty Jan Hamáček.Předseda ČSSD zdůraznil, v čem vidí svoji politickou roli v budoucnosti. Hovořil hlavně o sociální sféře.Došlo i na jeho pohled na politiku. Ta údajně není o síle a moci, nýbrž o umění vyjednávat. Podle jeho slov to místy připomíná boj Davida s Goliášem.O sociální demokracii prohlásil, že chce fungovat „jako pojistka základních sociálních jistot pro všechny“. Hamáček podtrhl, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Tak to prý musí zůstat.Na posledním záběru videa je Hamáček k vidění se svým červeným svetrem, který proslavil na začátku koronavirové krize, jak venčí svého psa. „Já nepřevlékám kabáty ani svetry,“ uzavřel své vystoupení předseda ČSSD.VolbyPrůzkum společnosti Kantar pro Českou televizi potvrdil vedení ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Model také ukazuje, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %.V České republice se volby budou konat 8. a 9. října. Prezident Miloš Zeman následně na základě výsledků voleb pověří vítěze voleb, aby sestavil vládu.

