Izraelské bezpečnostní síly zabily několik Palestinců na Západním břehu

Izraelské bezpečnostní síly podnikly operaci proti Hamásu na Západním břehu Jordánu, sdělila vláda. Palestinská média informovala o několika mrtvých, kteří... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

„Bezpečnostní síly provedly dnes v noci operaci v Judeji a Samaří (pozn. red. - izraelský název Západního břehu Jordánu) proti teroristům Hamásu, kteří v nejbližší době chystali teroristické útoky. Vojáci a velitelé jednali tak, jak se od nich očekávalo, vstoupili do boje a my je plně podporujeme,“ cituje kancelář slova izraelského premiéra Naftaliho Bennetta.Palestinská agentura Maan sdělila, že pět Palestinců bylo zastřeleno izraelskými vojáky, tři v okresu Beit Anan severozápadně od Jeruzaléma a dva v okrese Barkin u města Dženín na Západním břehu.Zastavit „obsesi“Izrael se nehodlá přizpůsobovat ani Íránu, ani Palestincům, jejich vůdci by měli raději zlepšit život svého obyvatelstva a přestat s „obsesí“ vůči Izraeli, prohlásil izraelský premiér Naftali Bennett.Bennett rovněž poznamenal, že „v poslední době došlo k několika závažným událostem, z nichž hlavní je nepochybné vítězství v hlasování v Sněmovně reprezentantů USA, a dodal, že „v okamžiku pravdy podporují zástupci amerického lidu Izrael“.„Nepřizpůsobujeme se jiným, ani Íránu, ani Palestincům, nikomu. Navrhuji jejich lídrům, aby se věnovali vlastnímu obyvatelstvu, zlepšili jeho situaci, a přestali s touto obsesí vůči Izraelskému státu,“ řekl na závěr.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Nastoupilo by překvapení až tehdy, kdyby to obřezanci nedělali. 🐸🐸🐸🐸 0

