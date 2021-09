https://cz.sputniknews.com/20210926/kreml-oznacil-pozadavky-na-zvyseni-dodavek-pres-ukrajinu-za-propagandu-15962651.html

Kreml označil požadavky na zvýšení dodávek přes Ukrajinu za propagandu

Kreml označil požadavky na zvýšení dodávek přes Ukrajinu za propagandu

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil požadavky amerického ministerstva zahraničí zvýšit dodávky plynu přes Ukrajinu za „propagandu se... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Připomínáme, že americké ministerstvo tento týden uvedlo, že odmítavý postoj Gazpromu ohledně tranzitu dodatečného objemu přes ukrajinské území na říjen vyvolává znepokojení.Dodal, že Gazprom má zájem uzavírat další smlouvy.Když komentoval prudce stoupající ceny plynu v Evropské unii, poznamenal, že Evropané, posedlí antimonopolními zákony, někdy překračují hranice rozumného.Evropská unie totiž předpokládá, že konkurence na trhu se zkapalněným plynem povede k poklesu cen, ale ukázalo se, že „spotový trh je poměrně neorganizovaný“ a je velmi obtížné vypočítat lavinové změny klimatu, vysvětlil tiskový tajemník prezidenta RF.Výsledkem je, že Evropa nestihla naplnit dostatečné množství plynu do podzemních zásobníků. Není to možné udělat během několika dní tím, že prostě otevřete ventil naplno.„Existuje technologická rychlost čerpání. Když se čerpá 30 dní, tak se bude i 30 dní čerpat. Nebo za 60, nebo za 90 dní. Přesně nevím. Ale není to možné, řekněme za pět dní, za týden. A podle všech výpočtů se jim to teď nepovede naplnit,“ prohlásil Peskov.Rostoucí ceny plynuPřipomeňme, že nedávno ceny plynu prudce vzrostly na rekordní hodnoty. Ještě před měsícem ceny na trhu futures podle indexu TTF lehce převyšovaly 500 dolarů za tisíc metrů krychlových a 15. září už cena dosáhla historického rekordu více než 960 dolarů za tisíc metrů krychlových.Poté někteří evropští a ukrajinští politici obvinili Gazprom z umělého omezování dodávek. Ruská společnost reagovala, že plní všechny své závazky vyplývající z platných dohod. Kreml také zdůraznil, že tranzit plynu není možný bez prodeje. Proto je pro zvětšení objemu dodávek plynu potřebný jeho dodatečný nákup ze strany evropských partnerů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Milan Zmeskal Rusko se rozhodlo na tranzitu plynu na Ukrajinu.Prvně však přeruší plynovod na hranici Doněcka s Ukrajinou a plyn skončí na Ukrajinským státě Doněcka a Luhanska.Zatím je Doněck a Luhansk součásti Ukrajiny.Pak se bude jednat dál.Napřed peníze a potom mejdan.A peníze na Ukrajině již nemají. 1

