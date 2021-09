https://cz.sputniknews.com/20210926/lipovska-nekteri-poslanci-porusuji-slib-napsany-v-ustave-ceske-republiky-15963941.html

Lipovská: Někteří poslanci porušují slib napsaný v Ústavě České republiky

Lipovská: Někteří poslanci porušují slib napsaný v Ústavě České republiky

Redaktor portálu se Hany Lipovské ptal, jak s odstupem času vnímá své odvolání z Rady České televize. Podle jejích slov v daném případě není důležitá ona osobně.„Důležité je, že jsme všichni měli možnost na velmi viditelné kauze v přímém přenosu sledovat, jak poslanci Parlamentu České republiky porušují poslanecký slib uvedený v Ústavě České republiky: Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. U Spolu mě to nepřekvapuje, jejich tvrzení, že Česká televize patří zaměstnancům, je známé. Ale poslanci hnutí ANO jasně ukázali, že nehlasují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale mechanicky podle pokynů stranického sekretariátu. A z toho na mě jde hrůza,“ řekla ekonomka.Samotný akt jejího odvolání označila za „nedůstojný až komický“. Jak řekla ekonomka, je podivné, když poslanci, kteří předtím zablokovali projednávání o jejím odvolání, nebo se zdrželi hlasování, později zvedli ruku pro její odvolání.O své činnosti v Radě České televize řekla, že hájila výlučně zájmy koncesionářů, nikoli ovšem zájmy zaměstnanců České televize či jejího ředitele Petra Dvořáka.„To jsem mohla dělat až do března, kdy jsme v Radě České televize na můj návrh schválili a odeslali vytýkací dopis Petru Dvořákovi, na základě kterého může být kdykoli odvolán z funkce generálního ředitele. Pak se relativně jednolitý blok kolegů radních, kteří problém vnímali stejně, začal drolit. Petr Dvořák si – aspoň podle toho, co tvrdili – některé zval na osobní schůzky a přemlouval je, aby nehlasovali proti němu. Jiní za mnou přišli s tím, že už nemají odvahu jít se mnou, protože nechtějí přijít o práci, o přátele. Z interních porad členů Rady se začaly vynášet informace přímo k Petru Dvořákovi. Tehdy Rada de facto přestala fungovat,“ prohlásila pro portál Hana Lipovská.Ekonomka, která v nadcházejících parlamentních volbách bude kandidovat za Volný blok, uvedla, že vzhledem k situaci v Radě České televize a České televizi samotné, jediná cesta, kterou vidí k nápravě, je cesta politická. Pouze politickou cestou je prý možné vrátit Českou televizi do rukou občanů.Odvolání Hany LipovskéOdvolání Hany Lipovské z Rady České televize se pokusil demonstrativně zabránit poslanec Lubomír Volný. Zablokoval řečnický pult. Z Poslanecké sněmovny ho musela vyvést policie.Po odvolání radní Hany Lipovské z Rady České televize hlasovalo 63 poslanců. Proti se postavilo 11 členů dolní komory.Hana Lipovská kandiduje jako lídr Volného bloku v Pardubickém kraji.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Radní Hana Lipovská má pravdu, žijeme v nesvobodě a totalitě Bruselu a Washingtonu co nám ukradl senát, parlament, vládu i prezidenta co nic nezmůže !!! 4

