https://cz.sputniknews.com/20210926/mate-radi-kozaky-prozradime-vam-ty-nejlepsi-recepty-jak-je-pripravovat-15965086.html

Máte rádi kozáky? Prozradíme vám ty nejlepší recepty, jak je připravovat

Máte rádi kozáky? Prozradíme vám ty nejlepší recepty, jak je připravovat

Šťastný to houbař, který objeví louku posetou kozáky osikovými. Tato houba je opravdovou ozdobou lesa. Díky svému výraznému kloboučku je lehko spatříte, navíc... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T23:49+0200

2021-09-26T23:49+0200

2021-09-26T23:49+0200

zdraví

jídlo

recept

houby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/12528960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4517753dbe5a9c9129d6c16d492b3be8.jpg

Kozáci mají také vysoký obsah různých vitamínů a minerálů, například draslíku, hořčíku, železa, fosforu, sodíku, vápníku. Obsahují také vitamíny skupiny B, PP, A a C.Tyto houby můžete připravovat naprosto různými způsoby. Můžete je vařit, smažit, solit a marinovat. Právě proto jsme si pro vás připravili ty nejlepší recepty s kozáky.Polévka s kozáky a šlehačkouCo budete potřebovat:Jak na to?Kuřecí stehýnka dejte vařit do hrnce. Když jsou hotová, odstavte je, nechce vystydnout, odstraňte kůži, oberte maso a vraťte zpět do hrnce.Houby dobře umyjeme a očistíme. Cibuli nakrájíme a mrkev nastrouháme.Na pánvičce smažíme nejdřív cibuli a pak přidáme mrkev, po několika minutách přidáme také houby.Brambory krájíme a přidáme je do kuřecího vývaru. Hned poté do hrnce přidáme ještě opraženou směs cibule s houbami. Solíme a kořeníme podle chuti. Na závěr přidáme šlehačku. Můžeme ozdobit čerstvými natěmi.Smažení kozáci s bramborami Co budete potřebovat:Jak na to?Houby dobře umyjte, nakrájejte na kostky a zalijte vodou asi na 15 minut. Zatím si nakrájejte cibuli. Houby postavte na suchou pánvičku, aby se z nich odpařila přebytečná tekutina. Poté přidáme cibuli a smažíme asi 10 minut.Následně přeložíme houby do druhé nádoby. Na pánvičku dáme olej a smažíme brambory. Když jsou skoro hotové, přidáme kozáky s cibulí a smažíme ještě deset minut.Špagety s kozáky a šlehačkouJak na to?Kozáky opláchněte, nakrájejte a vařte po dobu 5 až 10 minut. Dále krájíme cibuli, kterou si orestujeme na pánvičce. Poté přidáme houby a smažíme ještě 10-15 minut. Přidáme šlehačku, česnek, sůl a pepř.Zvlášť si připravíme špagety, které pak přidáme do připravené houbové směsi. Na závěr posypeme sýrem a čerstvými natěmi.Marinovaní kozáciCo budete potřebovat?Jak na to?Houby dobře opláchnete a nakrájejte. Poté je vařte ve vodě po dobu 30 minut.Do druhého hrnce si nalijeme 250 ml studené vody a přidáme do ní uvařené kozáky. Přidáme sůl, cukr a ocet. Na závěr přidáme ještě bobkový list, hřebíček a celý pepř. Hrnec dáme na oheň, dokud nedojde do varu. Na ohni necháme ještě 3 až pět minut.Houby poté ukládáme do pohárů a sterilizujeme. Uzavřeme sterilními víčky, překlopíme a necháme pod teplou dekou jeden den.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/blogger-smazil-cele-avokado-a-timto-neobvyklym-receptem-rozpalil-tiktok-15942887.html

https://cz.sputniknews.com/20210817/recept-od-davida-a-brooklyna-beckhamovych-jak-uvarit-perfektni-houbove-rizoto-15513972.html

https://cz.sputniknews.com/20210926/milovnici-houbareni-zbystrete-tady-je-kratka-instrukce-jak-je-spravne-sbirat-a-na-co-dat-pozor-15951800.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, recept, houby