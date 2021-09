https://cz.sputniknews.com/20210926/oblibena-destinace-cechu-a-slovaku-pritvrzuje-na-co-si-dat-pozor-pri-ceste-do-chorvatska-15960066.html

Oblíbená destinace Čechů a Slováků přitvrzuje! Na co si dát pozor při cestě do Chorvatska?

Oblíbená destinace Čechů a Slováků přitvrzuje! Na co si dát pozor při cestě do Chorvatska?

Chorvatské instituce začaly přísně kontrolovat podmínky vstupu do země kvůli zhoršující se epidemické situaci s covidem-19. Oblíbená dovolenková destinace... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T15:21+0200

2021-09-26T15:21+0200

2021-09-26T15:21+0200

česko

chorvatsko

dovolená

omezení

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/593/24/5932484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_622710feef56d5b3f4ee6e6a2d85a96b.jpg

Pokud se tedy chystáte na dovolenou do Chorvatska, buďte opatrní a pozorně si prostudujte platné podmínky pro vstup do země. Evropské centrum pro prevenci nemocí zařadilo Chorvatsko do červené zóny.Tento nový status Chorvatska v rámci ECDC platí od čtvrtka 23. září. Například slovenské ministerstvo zahraničí na svých stránkách informuje, že Chorvatsko přísně kontroluje všechny podmínky stanovené pro vstup do země. Tyto podmínky by pak měly platit minimálně do čtvrtka 30. září. Po tomto termínu však mohou být prodlouženy až do odvolání.Slovenský resort zahraničí doporučuje lidem, kteří se chystají na dovolenou do Chorvatska, aby se před odjezdem zaregistrovali prostřednictvím online formuláře Enter Croatia, čímž urychlí kontroly a přechod přes hranice.V případě vzniku problémů je třeba kontaktovat chorvatské ministerstvo vnitra nebo chorvatskou policii.Připomínáme, že Evropské centrum pro prevenci nemocí (ECDC) vydává tyto mapy každý čtvrtek v souvislosti s koordinací postupu ohledně šíření covidu-19. Cestovatelská mapa vzniká na základě statistických údajů, které uvádějí členské státy Evropské unie do evropského hlásícího systému infekčních nemocí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210923/prymula-ke-zvyhodnovani-ockovanych-je-to-cesta-tvrdi-15933788.html

chorvatsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chorvatsko, dovolená, omezení, covid-19. pandemie koronaviru