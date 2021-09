https://cz.sputniknews.com/20210926/obyvatele-nemeckeho-wuppertalu-byli-kvuli-nalezene-bombe-vyzvani-aby-nesli-hlasovat-15959903.html

Obyvatelé německého Wuppertalu byli kvůli nalezené bombě vyzváni, aby nešli hlasovat

Úřady německého města Wuppertal v zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyzvaly obyvatele města, aby se zatím nechodili hlasovat v pěti volebních místnostech kvůli... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

„Ve vzdálenosti 500 metrů kolem nalezené bomby se nacházejí volební místnosti. Občanům, kteří tu chtějí hlasovat, je to dočasně zakázáno, než bude úředně oznámeno zrušení zákazu,“ uvádí se ve zprávě.Upřesňuje se, že ze vzdálenosti 250 metrů kolem nalezené bomby byli evakuováni obyvatelé ze svých domů a bytů. Asi 400 z nich se zatím nachází v budově střední školy na východě města, kde jim zajistili dočasný pobyt. Občané, jejichž domy se nacházejí ve vzdálenosti 250-500 metrů, mají zůstat doma do dalších informacíúřadů.Volby do Spolkového sněmu SRN startovaly v neděli. Podle výsledků hlasování 26. září má být sestavena na čtyřleté období vláda a navržen kancléř, který vystřídá v této funkci Angelu Merkelovou, která byla hlavou německé vlády 16 let. Téměř 60 tisíc volebních místností v Německu bude otevřeno do 18:00. Podle předběžných průzkumů veřejného mínění se do nového Spolkového sněmu může dostat 6 největších stran SRN.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

