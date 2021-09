https://cz.sputniknews.com/20210926/ods-umi-slibovat-jen-pred-volbami-pak-uz-jen-krade-snahy-fialy-podkopat-babise-byly-k-nicemu-15964154.html

„ODS umí slibovat jen před volbami, pak už jen krade.“ Snahy Fialy podkopat Babiše byly k ničemu

„ODS umí slibovat jen před volbami, pak už jen krade.“ Snahy Fialy podkopat Babiše byly k ničemu

Předseda ODS Petr Fiala spustil další kolo obvinění na adresu premiéra Andreje Babiše ve snaze propagovat koalici SPOLU, jejíž součástí je jeho strana. 26.09.2021, Sputnik Česká republika

„Andrej Babiš je premiérem už čtyři roky. Když kdysi přišel, nasliboval spoustu věcí. A výsledek? Splnil jich jen žalostně málo. Sliboval, že nezadluží stát. Tomu nyní hrozí krach. Pořád dokola opakoval, že bude stavět nejen sportovní haly, ale i dálnice. Pamatujete? Ano, už je to osm let! A kolik jich od té doby postavil?“ zadal Fiala spoustu otázek na úvod.Následně vytkl předsedovi vlády aktivity spojené s pandemiíPodotkl, že neúspěchy jsou nedílnou součástí života i politiky a nikdo na ně není pyšný.„Ale mají i svou pozitivní stránku. Zpravidla nám nabízejí šanci poučit se, přehodnotit své názory a postupy, přiznat si chyby. Ovšem to dokážou jenom lidé, kteří jsou zodpovědní a také do jisté míry morálně silní,“ zdůraznil předseda občanských demokratůPřipomněl, že stranám koalice SPOLU je často, právě populisty a extremisty, předhazováno, že už tady přece vládly, že dělaly chyby a že za ně nesou svoji zodpovědnost.Sledující jeho patos nesdíleli.„Nepleťte si pojmy s dojmy. Babiš je premiérem první volební období, před tím byl ministrem financí, dokud ho Sobotka nevyhodil z vlády, tak nelžete, v parlamentu jste už dost dlouho, abyste věděli, kdo je premiérem odkdy dokdy,“ setřela Fialu Jarmila Bulková.„Vykradení politické značky není sebereflexe,“ konstatoval Vladimir Kopanko.„Hlavně Stanjura jako 1. místopředseda ODS prokazuje, jak se poučil!!! Petře Fialo, běž už do nenávratna se svými a Stanjurovými privatizačními sliby!!! My přece víme, kam s nimi míříš !!!“ vyjádřil se Václav Hrách.„ODS umí slibovat jenom před volbami, pak už jenom krade,“ stojí v poznámce uživatele se jménem Vena Poláš.„Píšete, že je stát vedený ke krachu. Zastávat se Babiše nebudu, ale ten krach je už od ODS. Rozprodala, co se dalo, a z republiky utíká ročně kolem 220 000 000 000 Kč. A ještě k tomu ty vaše volební lži = NEVOLITELNI!!!!!!!!” prohlásil Standa Peňáz.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Žalostné je to s dálnicemi a to bylo za každé vlády. Sledoval jsem rozhovor s ředitelem silnic a dálnic a ten uvedl, že se neprodlužuje sama výstavba, ale vybavování příslušných povolení. Jakoby se také těšil na variantu, až budou létající automobily a prý by mnohé vyřešilo, kdyby dálnice byli osmi nebo desetiproudé. Fiala staví na kritice a jako vždy méně propaguje vlastní program. Až Ta koalice s ODS nebude opět ve vládě, řekl bych, že odstoupí z předsednictví ODS. Rozhodně by jako neúspěšný bez charisma měl nabídnout svou funkci. 🐸🐸🐸🐸 3

STEV.SEAGAL Jeden je za 18 a druhý za 20 - 2 !!! 2

3

