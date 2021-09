https://cz.sputniknews.com/20210926/okolnostmi-vybuchu-plynu-v-litovli-se-zabyva-tym-vysetrovatelu-vyse-skody-zatim-neni-znama-15959217.html

Okolnostmi výbuchu plynu v Litovli se zabývá tým vyšetřovatelů. Výše škody zatím není známá

ČTK píše o tom, že hasiči, policie, statik, chemik a další odborníci se zabývají okolnostmi výbuchu plynu v rodinném domě v Litovli na Olomoucku, k němuž došlo... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Médiu to sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.Následkem události byla zraněna jedna osoba, která utrpěla popáleniny na celém těle. Dům byl značně poškozen.„Dnes v dopoledních hodinách probíhá na místě včerejšího (sobotního) výbuchu domu v Litovli ohledání. Na místě je přítomen statik, dále chemik z odboru kriminalistické techniky a expertiz, vyšetřovatel hasičů a policie, dva služební speciálně vycvičení psi na vyhledávání ohnisek požárů a vyhledávání návykových látek a také probíhá šetření za účasti kriminalistického technika. Na místě budou zjišťovat, za jakých okolností k výbuchu došlo a co bylo jeho příčinou,“ uvedla Zajícová.Připomíná se, že zraněný člověk byl transportován vrtulníkem do popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice.K explozi v domě došlo v prvním patře, požár naštěstí nevznikl a nebyly zasaženy sousední domy.Výše újmy se teprve bude vyčíslovat.Připomeňme, v polovině září došlo k výbuchu domu v Koryčanech. Ministr vnitra Jan Hamáček na svých sociálních sítích informoval, že v důsledku dnešní exploze v domě v Koryčanech zemřeli dva dobrovolní hasiči a dva obyvatelé domu byli zraněni. Na místě po explozi zasahovali i speciální hasičské jednotky.Hamáček vyjádřil rodinám upřímnou soustrast.„Při výbuchu plynu v Koryčanech na Kroměřížsku dnes zemřeli dva zasahující dobrovolní hasiči. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast všem jejich blízkým. Další dva hasiči a dva obyvatelé domu byli zraněni. Přeji jim brzké uzdravení,“ uvedl na svých sociálních sítích Jan Hamáček. Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

