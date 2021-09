https://cz.sputniknews.com/20210926/osn-varovala-pred-rizikem-jaderneho-zniceni-lidstva-15959572.html

OSN varovala před rizikem jaderného zničení lidstva

OSN varovala před rizikem jaderného zničení lidstva

Svět má stále blízko k likvidaci jadernými zbraněmi, prohlásil generální tajemník OSN Antonio Guterres. Podle jeho slov je na světě skladováno kolem 14 tisíc... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

26. září si svět připomíná Mezinárodní den boje za úplnou likvidaci jaderných zbraní. Ustavilo ho Valné shromáždění OSN 5. prosince 2013 za účelem zvýšení informovanosti obyvatelstva o hrozbě těchto zbraní pro lidstvo, a také o nutnosti totální likvidace těchto zbraní.Každá, a to i nejaderná válka mezi jadernými mocnostmi je nepřijatelná, prohlásil již dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.„Jsme rozhodně pro to, aby vztahy mezi velmocemi byly navzájem respektující, aby tyto vztahy nikdy nevyústily do jaderné války. Je dobře, že prezidenti (Ruska a USA Vladimir) Putin a (Joe) Biden potvrdili zásadní nepřijatelnost jaderné války, v zásadě si však myslím, že každá válka mezi velmocemi, mezi jadernými velmocemi, je nepřijatelná, protože znamená obrovské riziko, že přeroste v jaderný konflikt,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Již dříve uvedl, že summit prezidentů Ruska a USA v Ženevě nepřinesl žádné radikální změny a průlomy ve vztazích, ale přesto je to pozitivní událost, protože prezidenti potvrdili svůj postoj týkající se nepřípustnosti jaderné války a rovněž se dohodli o jednáních o kontrole zbrojení.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

osn, rusko, sergej lavrov, jaderné zbraně