Polský premiér Mateusz Morawiecki dal Česku dobrou nabídku ohledně Turówa. Dojde k dohodě?

Polský premiér Mateusz Morawiecki dal Česku dobrou nabídku ohledně Turówa. Dojde k dohodě?

Polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že Česká republika dostala od Polska velmi dobrou nabídku ohledně dolu Turów. Dodal, že dosáhnout dohody s Českem... 26.09.2021

2021-09-26T16:59+0200

Podotknul, že si myslí, že bude těžké dosáhnout dohody s českou stranou, a to vzhledem k blížícím se parlamentním volbám.„Bude pravděpodobně obtížné dosáhnout dohody před volbami, protože naši čeští sousedé se řídí volební logikou. To je logika, která je zbavena ochoty dosáhnout dohody,“ řekl Morawiecki a dodal, že pokud dojde k uregulování sporu před Soudním dvorem EU, skončí také pokuty, které nedávno tribunál uložil Polsku v souvislosti s Turówem.TurówMezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soudy EU na začátku týdne uložily Polsku pokutu ve výši půl milionu eur denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dole skutečně nezastaví.Polská strana se rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček V případné smlouvě musí být uvedeny i sankce při nedodržení povinností a valorizace. Poláci chtějí ještě důl prohloubit asi o 100 metrů. Bude na povrchu suchopár s případnými dešťovými a sněhovými srážkami. Tráva asi neporoste, rybníčky vyschnou. 🐸🐸🐸🐸 3

Kraken007 A ta zmiňovaná hráz; co nepropouští vodu by nebyla? 0

