Slovenský převaděč překvapil maďarskou policii: spoustu migrantů přepravoval v jednom vozidle

Maďarská policie zadržela v neděli na severomaďarské dálnici M1 občana Slovenské republiky, který v malém nákladním autě vezl 23 migrantů. 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Informovala o tom policie na své webové stránce police.hu, podle níž Slovák čelí obvinění z trestného činu převaděčství.Hlídka zastavila vozidlo směřující na západ v oblasti obce Bábolna. Ve skříňovém nákladním autě značky Citroën cestovalo kromě řidiče 23 cizinců bez dokladů, kteří policii tvrdili, že jsou občané Sýrie a Somálska.Řidič i migranti byli předvedeni na velitelství policie Komárňansko-ostřihomské župy. Cizinci budou odvezeni k dočasným hraničním zábranám na maďarsko-srbských hranicích a vůči občanovi SR bude zahájeno trestní stíhání kvůli podezření z převaděčství, za což mu hrozí trest odnětí svobody nejméně od jednoho do pěti let.Uveďme, že policisté cizinecké policie Slovenské republiky měli v těchto dnech plné ruce práce. Ve středu dostali hlášení, že se cizinci nacházejí na železniční stanici v Trenčíně, další den se cizinci objevili v náklaďáku v Košicích.Pokud se jedná o Trenčín, operační důstojník vyslal ve středu večer trenčínské policisty na železniční stanici prověřit oznámení. Podle hlášení se tam měla nacházet skupina osmi neznámých mužů a pobíhat po kolejišti. Policisté při kontrole zjistili, že jsou to cizinci bez dokladů totožnosti.Cizinci uvedli, že pocházejí z Afghánistánu a je jim od 15 let do 30 let. Ještě v noci si skupinu mladých mužů převzali policisté cizinecké policie. Po provedení potřebných procesních úkonů policisté rozhodli tak, že jedna osoba půjde do útvaru policejního zajištění pro cizince, protože je žadatelem o azyl. U ostatních sedmi osob bude provedeno odborné vyšetření k určení věku a podle výsledků vyšetření se rozhodne o dalším postupu.Pokud jde o Košice, ve čtvrtek dopoledne dostali hlášení košičtí policisté, že v tomto městě na silnici ve směru do Prešova stojí nákladní vozidlo a jeho řidič slyšel z návěsu nějaké hlasy. Za přítomnosti policistů návěs otevřel a postupně z něj vystoupilo šest cizinců.Ti uvedli, že nemají doklady, pocházejí z Afghánistánu a že jeden z nich se necítí dobře. Policisté okamžitě přivolali rychlou lékařskou pomoc a cizince ošetřili.Ostatní byli předáni kolegům z cizinecké policie, kteří je předvedli na oddělení. Ani v tomto případě nebylo možné určit jednoznačný věk cizinců.Vzhledem k tomu, že jejich vzhled neodpovídal jimi uváděnému věku, museli absolvovat lékařské vyšetření k určení věku.Vyšetření potvrdilo, že tři z nich jsou nezletilí, proto byli předáni pracovníkům úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Další dva cizinci jsou žadateli o azyl v Rumunsku a Bulharsku, tam budou po provedení potřebných úkonů směřovat jejich další kroky.

