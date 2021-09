https://cz.sputniknews.com/20210926/sovetske-usanky-a-tanky-krainova-predvedla-fanouskum-nove-fotky-deti--15957939.html

Sovětské ušanky a tanky! Krainová předvedla fanouškům nové fotky dětí

Okouzlující Simona Krainová opět poodhalila podrobnosti ze svého osobního života. Simona je maminkou dvou kluků a o tom, že to někdy může být doopravdy těžké... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T13:28+0200

Simona se svými ratolestmi zamířila na tankodrom v Milovicích a podle všeho si výlet všichni patřičně užili, nebo že by ne všichni?Jako důkaz uveřejnila video, kde její ratolesti, šťastné jako blechy, sedí v ušankách s odznaky SSSR a užívají si jízdu v tanku.„Nevím, co na tom ti kluci vidí, ale byli z toho úplně paf. Díky za zážitek,“ poděkovala organizátorům v dalším příspěvku.Uživatelé však míní, že ačkoliv to může být s těmi kluky opravdu těžké, určitě by je za nic na světě nevyměnila.„I tak bys je nevyměnila ani za tucet holčiček,“ píše další.„Hlavní je, že jsou kluci spokojení,“ míní další.Někteří uživatelé Simonu povzbudili tím, že se snad v budoucnu dočká nevěst, a pak také vnuček.„Simi, však máte Anděle a určitě budete mít skvělé nevěsty,“ míní paní ze Slovenska.Někteří uživatelé ocenili zejména čepice.„Bohový jsou a ty ušanky,“ píše další uživatelka.Jsou i maminky, které by si to s Krainovou klidně vyměnily.Ale také není jisté ani to, že když máte holčičku, nebudete jezdit na tancích.„Já holčičku mám, a pokoj také plný klučičích hraček, tedy o nich nepřicházíš, ale teď bych záviděl, jestli po sobě uklízí,“ píše jeden z tatínků.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

