Trump obvinil Bidena ze zvyšování nelegální imigrace

Bývalý prezident USA Donald Trump obvinil administrativu Joea Bidena ze zvyšování nelegální imigrace. 26.09.2021, Sputnik Česká republika

„Někdo reálně ničí naši zemi, hubí ji. V Del Rio, stát Texas, vidíte desítky tisíc nelegálních migrantů, kteří zaplavili naše hranice v posledních dnech a smějí se do očí našim agentům pohraniční policie,“ řekl Trump v projevu ke svým stoupencům v Georgii.Trumpovi stoupenci skandovali „Postavte zeď!“ Trump, když byl prezidentem, usiloval o výstavbu zdi na hranici s Mexikem.Minulý týden se k americké hranici přiblížilo asi 15 tisíc migrantů, převážně z Haiti. Způsob, jakým s nimi zacházeli policisté, vyvolalo spory.Americké úřady později zlikvidovaly živelný tábor haitských běženců, jejichž desítky tisíc pronikly do země ze sousedního Mexika, o čemž informoval ministr vnitra USA Alejandro Mayorkas.Část nelegálních migrantů, kteří se shromáždili pod silničním mostem na okraji texaského města Del Rio, již byla deportována, ostatní byli dopraveni do různých úřadů pohraniční migrační služby v jiných amerických regionech.„Téměř 30 tisíc migrantů prošlo přes Del Rio od 9. září. Nejvyšší počet tam dosáhl 15 tisíc lidí. Dnes nezůstal v táboře pod Mezinárodním mostem žádný migrant,“ řekl Mayorkas na briefingu v Bílém domě.Dodal, že americké úřady již zorganizovaly 17 deportačních letů, které vrátily na Haiti asi dva tisíce běženců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

