Sociální síť Twitter odebrala ověřovací znaky z účtů některých afghánských ministerstev nyní ovládaných Tálibánem, informovala místní informační agentura... 26.09.2021

Informuje se, že verifikační znaky byly odebrány z účtů ministerstev zahraničí, obrany, vnitra a kanceláře prezidenta. Za verifikovaný účet je považován účet ministerstva míru.Podle informací agentury, po příchodu Tálibánu (v Rusku zakázán) se větší část účtů nepoužívala.Agentura uvedla, že modrou „fajfku“ nemá ani účet viceprezidenta za vlády Ašrafa Gani Amrully Saleha, který se dříve prohlásil za prezidenta země.Převzetí zeměZačátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.Nepromyšlený odchod„Bohužel, poslední odchod, označíme to tak, vojsk Spojených států a dalších zemí NATO byl proveden bez jakéhokoli myšlení na důsledky, a následky, jak víte, spočívají v tom, že v Afghánistánu zůstalo velmi mnoho zbraní,“ řekl včera ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci na půdě OSN.Lavrov také prohlásil, že na nynější etapě zatím není nutné rušit sankce Rady bezpečnosti OSN proti tálibáncům. V souvislosti s hnutím Tálibán Sergej Lavrov dodal, že zatím nepožádalo, aby mu byla poskytnuta možnost mít v Moskvě svého velvyslance.Podle jeho slov otázka o mezinárodním přiznání této organizace zatím nebyla iniciována nikým ze světových hráčů. Rusko se bude řídit tím, až dostane požadavek na umístění velvyslance do hlavního města.

