https://cz.sputniknews.com/20210926/ukrajinsky-boxer-usyk-se-stal-mistrem-sveta-v-tezke-vaze-v-boxu-15958150.html

Ukrajinský boxer Usyk se stal mistrem světa v těžké váze v boxu

Ukrajinský boxer Usyk se stal mistrem světa v těžké váze v boxu

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk porazil Brita Anthonyho Joshuu a vyhrál pásy WBA (Super), IBF, WBO a IBO v těžké váze. 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T11:10+0200

2021-09-26T11:10+0200

2021-09-26T11:24+0200

svět

ukrajina

velká británie

boxer

vítěz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/15958909_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_88b93c534b8a77d7bafb91b36e189a72.jpg

Boj o titul se odehrál ve fotbalovém klubu Tottenham v Londýně a trval 12 kol. Na konci zápasu rozhodčí jednomyslně uznali 34letého Ukrajince za nejsilnějšíhoSkóre poznámek rozhodčích: 117-112, 116-112, 115-113.Usyk vyhrál všech 19 zápasů v profesionálním ringu, 13 z nich knockoutem. Dříve byl nesporným mistrem světa v první těžké váze. Joshua prohrál podruhé v kariéře, 31letý Brit má na kontě 24 vítězství (22-knockoutem).Komentáře účastníků bojePo zápase Usyk prohlásil, že úspěšně dokončil svůj plán boje. „Hodně to pro mě znamená. Boj proběhl přesně tak, jak jsem očekával. V některých okamžicích Anthony svíral, ale to jsou drobné věci. Ani ve 12. kole jsem neměl za úkol ho vyřadit. Dříve jsem to zkoušel, ale můj trenérský štáb mě přivedl k rozumu,“ řekl sportovec.Joshua zároveň vyzval na svých sociálních sítích k „udržování pozitivního přístupu“.Reakce na Usykovo vítězství Bývalý absolutní mistr v polotěžké váze Roy Jones uvedl, že vítězství ukrajinského boxera nad Britem není překvapivé. „Věděl jsem, že bude mít dobré šance. Získával kolo za kolem, ano, některá kola zůstala Joshuovi, ale přesto ... Usyk byl lepší boxer a nijak zvlášť si nedělal starosti s tím, co Joshua mohl nabídnout. Usyk kontroloval postup boje,“ poznamenal.Bývalý šampion UFC v lehké váze Chabib Nurmagomedov na svých sociálních sítích označil Usykův výkon za působivý.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Favoritem na vítěze jsem byl já skromný nedebil Kosmo Olin, i když mám 57 kg, jsem prcek a jednu nohu mám kratší. Vítězný Ukrajinec mě uplatil 12000 eury, abych odstoupil, aby on neskončil až za mnou. A nyní končím. Musím si cucat své skleněné oko se zelenou duhovkou. 1

1

ukrajina

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, velká británie, boxer, vítěz