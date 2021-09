https://cz.sputniknews.com/20210926/ve-velke-britanii-schvalili-balicek-opatreni-ohledne-pracovnich-migrantu-15957369.html

Ve Velké Británii schválili balíček opatření ohledně pracovních migrantů

Ve Velké Británii schválili balíček opatření ohledně pracovních migrantů

Britská vláda schválila balíček opatření za účelem překonání problému nedostatku pracovní síly v zemi, a to včetně vydání 5 tisíc krátkodobých víz řidičům... 26.09.2021

Británie má již několik posledních měsíců výpadky v řetězci dodávek potravin kvůli nedostatku řidičů nákladních aut a autocisteren. V důsledku toho byly ropné společnosti nuceny zavřít některé benzínové pumpy. Obyvatelé začali panicky nakupovat benzín. Koncem června varovala Asociace automobilových dopravců, že v zemi chybí 100 tisíc řidičů nákladních aut. Došlo k tomu proto, že mnozí z nich vycestovali po brexitu ze Spojeného království a tisíce nových řidičů čekají na zkoušky k řidičskému oprávnění, což bylo zkomplikováno lockdownem kvůli pandemii koronaviru.„Pět tisíc řidičů těžkých nákladních vozidel bude moci přijet do Velké Británie před Vánocemi, což zajistí krátkodobé zmírnění zátěže nákladní dopravy. Dalších 5 500 víz dostanou zaměstnanci drůbežáren na stejné období, abychom zabránili dalšímu tlaku na potravinářský průmysl,“ uvádí se v zprávě.Najímání řidičů a zaměstnanců drůbežáren s krátkodobými vízy začne v říjnu a potrvá do 24. prosince.Ministerstvo zdůrazňuje, že toto opatření není dlouhodobým překonáním problému a že vláda počítá s tím, že zaměstnavatelé provedou dlouhodobé investice do školení kádrů ve své zemi.Ministerstvo dopravy se chystá v nejbližší době zaškolit asi 4 tisíce řidičů náklaďáků. Ministerstvo školství zase vyčlení 10 milionů liber na kurzy zvýšení kvalifikace řidičů nákladních aut. Ministerstvo obrany poskytne vlastní zkoušející, aby během následujících 12 týdnů byl podstatně zvýšen počet řidičských zkoušek.Vláda se také chystá zaslat řidičům milion dopisů s poděkováním za životně důležitou úlohu v podpoře britské ekonomiky a rovněž vyzývá ty, kteří opustili svou práci, aby se k ní vrátili.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

