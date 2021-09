https://cz.sputniknews.com/20210926/vedci-objevili-a-zmerili-mraky-na-exoplanete-wasp-127b-15955250.html

Vědci objevili a změřili mraky na exoplanetě WASP-127b

Vědci objevili a změřili mraky na exoplanetě WASP-127b

Mezinárodní tým astronomů nejen našel mraky na exoplanetě, ale také s nebývalou přesností změřil jejich parametry. 26.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-26T08:03+0200

2021-09-26T08:03+0200

2021-09-26T08:03+0200

věda a technologie

výzkum

vědci

planeta

mraky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/15955225_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f2963ee029079674d0541b303e6cb51.jpg

Jejich práce byla představena na Evropském vědeckém kongresu (EPSC) 2021 na konci září. Jedná se o planetu WASP-127b, která je vzdálená 525 světelných let od Země a je horkým Saturnem. Je to obrovská planeta, která představuje asi šestinu našeho Slunce, ale obíhá velmi blízko své hvězdy.Vědcům z univerzity v Montrealu (Kanada) a v Ženevě (Švýcarsko) se povedlo odhalit horní strukturu atmosféry exoplanety WASP-127b. To otevírá cestu pro zkoumání spousty dalších vzdálených světů.Aby vědci mohli uvidět oblaky planety, pozorovali, jak přelétá kolem své hvězdy. Takovým způsobem se povedlo zjistit, jak sluneční světlo prochází atmosférou, nakolik se mění na základě chemických složek, které obsahuje.Díky spojení všech údajů z Hubbleova vesmírného dalekohledu a spektrografu ESPRESSO na Evropské jižní observatoři v Chile mohli vědci prostudovat různé části atmosféry planety. Výzkumníci však zjistili něco, co je překvapilo. Objevili totiž látku – sodík, v nižších výškách, než očekávali.Infračervený rozsah také vykazoval silné signály vodní páry, zatímco viditelný ne.Složení mraků zatím není známo, i když vědcům je již jasné, že se neskládají z kapek vody, jako je tomu na Zemi. Plný kruh kolem své hvězdy planeta udělá za čtyři dny a získá 600krát více energie než Země. Teplota dosahuje i 1100 stupňů Celsia.WASP127b je jednou z nejméně hustých exoplanet, jaké kdy byly objeveny, což z ní dělá ideálního kandidáta pro další studium atmosféry takových objektů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210827/astronomove-identifikovali-novou-tridu-planet-na-nichz-je-mozna-existence-zivota-15626866.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výzkum, vědci, planeta, mraky