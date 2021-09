https://cz.sputniknews.com/20210926/volby-ano-neohrozene-kraluje-piratsky-titanic-smeruje-ke-dnu-15962860.html

Volby: ANO neohroženě kraluje, pirátský Titanic směřuje ke dnu

Volby: ANO neohroženě kraluje, pirátský Titanic směřuje ke dnu

Podle nového předvolebního průzkumu nadále vede ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Na druhém a třetím místě se však začínají dít věci. Hlavně u Pirátů musejí... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi potvrdil vedení ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice se zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak píše portál České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.„V tuto chvíli se už Piráti s preferencemi dostali pod preference STAN,” cituje portál analytika Kantar CZ Pavla Ranocha.Model také ukazuje, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %.V České republice se volby budou konat 8. a 9. října.„ODS není pomoci“Tématu předvolebních preferencí se ve svém posledním streamu věnoval i novinář a komentátor Petr Holec. Na kanálu Xaver Live uvedl, že dokud bude ODS vedená Petrem Fialou, tak nedokáže přeskočit svůj stávající volební potenciál.„Ukazují to všechny předvolební průzkumy. ANO už zase docela jasně vede. (…) Koalice Spolu má nějakých 20 %, přitom ODS má řekněme těch svých 11 %,“ konstatoval a dodal: „ODS prostě není pomoci, než vymění svého šéfa a lídra, protože Petr Fiala zašpuntoval ODS na plus mínus 11 %. Zalíbila se mu jeho funkce a vůbec si nechce připustit, že by měl skončit.“„ODS se prezentuje jako očištěná strana. Lídrem trojkoalice Spolu v Ústeckém kraji je ale Karel Krejza, (…) který kromě jiných kontroverzních věcí proslul tím, že chtěl zprivatizovat tamní nemocnici. On to nakonec zarazil antimonopolní úřad. Tohle se ale za ním táhne jako za Petrem Fialou volební neúspěchy. ODS si ale nemůže pomoc a udělá ho krajským volebním lídrem. Proto se obávám, že ODS s tímhle předsedou skutečně není pomoci,“ myslí si Petr Holec.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

