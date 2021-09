https://cz.sputniknews.com/20210926/zazracny-spenat-vedci-zjistili-sokujici-ucinky-na-zdravi-15955030.html

Zázračný špenát! Vědci zjistili šokující účinky na zdraví

Vědečtí pracovníci z Medical Science Center v Texasu zjistili, že špenát může chránit před vznikem rakoviny tlustého střeva. Jejich studie byla publikována v... 26.09.2021, Sputnik Česká republika

Autoři studie provedli experimenty na krysách s genetickou predispozicí k adenomatózní polypóze. Poté, co hlodavci začali konzumovat špenát, v jejich střevech došlo k výrazným změnám, konkrétně v nich začalo docházek k významné protinádorové aktivitě. Kromě toho mastné kyseliny, které regulují zánět, se vrátily na normální hodnoty.Vědci se domnívají, že je to spojeno s růstem rozmanitosti mikrobiomu (počet všech mikrobů v těle) a změnami v genové expresi.Hlavní autor studie Roderick Dashwood zdůraznil, že špenát může pomoci předcházet rakovině i u těch, kteří nemají predispozici k jejímu vzniku. Vědec proto doporučuje nezahálet a co nejdříve zahrnout špenát do svého jídelníčku.Zmiňme, že podle údajů Světové zdravotnické organizace je rakovina tlustého střeva považovaná za jednu z nejčastěji se vyskytujících druhů rakoviny ve světě. Každoročně je diagnostikována více než u 500 tisíc lidí.Příznaky rakoviny střevKoloproktolog Nemocnice č. 9 v Petrohradě Anatolij Nědozimovanyj promluvil na portálu Doktor Piter o prvních příznacích rakoviny tlustého střeva.Řekl, že se v raných stadiích tato nemoc prakticky neprojevuje. Jenže podobný nádor má zvláštnost, začíná trochu krvácet dlouho před prvními symptomy, za které odborník označil:Onkolog poznamenal, že mnoho lidí tomu nevěnuje pozornost a vysvětluje všechno hemoroidy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

