https://cz.sputniknews.com/20210927/babis-prohlasil-ze-na-summitu-eu-bude-resit-hranici-ceny-emisnich-povolenek-a-spolecny-nakup-plynu-15978771.html

Babiš prohlásil, že na summitu EU bude řešit hranici ceny emisních povolenek a společný nákup plynu

Babiš prohlásil, že na summitu EU bude řešit hranici ceny emisních povolenek a společný nákup plynu

Český prezident Miloš Zeman dnes jednal na lánském zámku s premiérem Andrejem Babišem. Podle všeho se Babiš vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T21:56+0200

2021-09-27T21:56+0200

2021-09-27T22:10+0200

česko

eu

miloš zeman

jednání

cena

andrej babiš

lány

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

O jednání Babiše a Zemana informoval na twitterovém účtu prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.Pokud se zaměříme na téma povolenek, Babiš se odkazoval na studii Evropské komise z loňského roku, která uváděla, že cena povolenek v roce 2025 by měla být 26 eur a v roce 2030 pak 30 eur. Opět let později by pak cena činila až neuvěřitelných 50 eur.Poznamenal také, že jejich cena přímo dopadána energetické a průmyslové firmy a na cenu elektřiny.I proto bude premiér požadovat, aby evropští lídři na neformálním summitu 5. a 6. října aktivovali článek povolenkové směrnice, který bude předpokládat, že cenový výkyv je nutné řešit. Je také toho názoru, že by členské země měly určit cenový koridor.Zároveň se Babiš domnívá, že by tématem plánovaného summitu měla být i diskuse o společném nákupu zemního plynu v souvislosti s naplněností zásobníků a jeho rostoucí cenou.Kromě toho bylo dnešním tématem schůzky s prezidentem také obecné zdražování, inflace.V souvislosti s tím Babiš zopakoval, že není zastáncem toho, aby Česká národní banka ve snaze o snížení inflace zvyšovala úrokové sazby. Podle premiéraby ČNB měla s takovými kroky počkat, i když je nezávislá.

Červenáček Redakce - neflákejte tu češtinu. 🐸🐸🐸🐸 1

Karel Adam "Společný nákup zemního plynu" to bude EK společně hrát na burze v Rotterdamu ? Plyn z Ruska jde do Německa za dohodnutou nízkou cenu, zbytek už je spekulace. 1

3

eu

lány

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, miloš zeman, jednání, cena, andrej babiš, lány