„Babišova drahota” od Fialy rozpálila internet. Voliči ale koalici SPOLU otevřeli oči

CNN Prima NEWS včera vysílala superdebatu Česko hledá premiéra, kde se lídři kandidujících stran střetli mezi sebou v boji o hlasy voličů. Šéf opoziční ODS... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Fiala během debaty uvedl, že současná nezvykle vysoká inflace v Česku je výsledkem výlučně vládní politiky.Předseda vlády pak oponoval, že inflace je celosvětový problém, a vyjádřil své znepokojení nad zamyšlenou politikou České národní banky, která prý v této situaci chce namísto snížení naopak zvyšovat úroky. Fiala na vyjádření premiéra reagoval dalším obviněním, že to je výsledek toho, že vláda sama zasahuje do aktivit ČNB, když například ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) začátkem srpna lobbovala na zasedání bankovní rady ČNB za nezvyšování úrokových sazeb.Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová po skončení televizní debaty vyjádřila na Twitteru svou solidaritu s hodnocením současné ekonomické situace Petrem Fialou. „Babišova drahota” je podle ní nejlepší označení pro období, které dnes zažívá Česká republika.„Přesně to řekl Petr Fiala Babišova drahota. Za zdražování je premiér odpovědný a jeho „receptem” je, že chce rozdávat víc a víc. Doplatí na to ti nejzranitelnější, za které premiér prý bojuje. Ne. Tuhle zemi vede od desíti k pěti a je čas na změnu, kterou SPOLU uskutečníme,“ uvedla Pekarová Adamová.Reakce voličůI když Fialovo vyjádření „Babišova drahota” bylo řadou uživatelů označeno za pěkně znějící slogan, drtivá většina komentujících upozorňovala na to, že myšlenka Fialy podpořená Pekarovou Adamovou neodpovídá podle nich realitě, a připomíná tak spíše „populistické kecy”.„Vcelku bych řekl, že Vám i fandím, ale říkat, že za aktuální ceny většiny věcí může Babiš... To je výsměch a lež všem Vašim voličům... Zdražování je celoevropský, ne-li světový problém... Nebuďte jako on a nelžete!” radí Tíba.„Vaše euro by nás teď zničilo! Takže ještěže nemáme vaši drahotu. A poptejte se u Kalouska, třeba vám řekne, že v demokratickém kapitalismu nepíše jako v komunismu ceny vláda ale trh. Chápu ale, že v call centru se tím člověk nezabývá,” poznamenal Petr Holec.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

