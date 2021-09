https://cz.sputniknews.com/20210927/bezemisni-vozidla-jen-pro-nejchudsi-zdechovsky-uvedl-automobilky-ktere-mohou-dostat-vyjimku-od-ek-15976428.html

Bezemisní vozidla jen pro nejchudší? Zdechovský uvedl automobilky, které mohou dostat výjimku od EK

Letos v červenci Evropská komise navrhla zakázat od roku 2035 vozy se spalovacím motorem, což by se mělo stát jedním z kroků v rámci boje proti změně klimatu... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Před dvěma měsíci Evropská komise dala jasně najevo, že považuje za nutné snížení množství aut se spalovacím motorem za účelem dosažení klimatických cílů. Podle plánu musí být vozy se spalovacím motorem nahrazeny bezemisními vozidly již do roku 2035. Tento ambiciózní cíl naráží na kritiku, a to mimo jiné kvůli možným negativním ekonomickým a sociálním dopadům tohoto přechodu. Tento měsíc se objevily zprávy o tom, že italská vláda usiluje o zavedení výjimek pro luxusní sportovní automobilové značky, a sice Ferrari a Lamborghini.Tomuto tématu ve svém blogu na iDNES.cz věnoval pozornost český europoslanec Tomáš Zdechovský, který opakovaně zkritizoval plány Evropské komise týkající se postupné povinné výměny aut se spalovacím motorem. Bruselem stanovený cíl tak naráží na řadu značných překážek, jako například vysoká cena elektromobilů, nedostatek infrastruktury dobíjecích stanic či neekologický způsob těžby surovin pro výrobu elektrických baterií.Výjimka pro luxusní značkyJak píše Zdechovský, snaha italské vlády prosadit výjimku pro Ferrari a Lamborghini se opírá o argument, že v případě těchto vozů se jedná o velmi malý segment trhu, a kromě toho tato luxusní sportovní auta potřebují speciální technologie a baterie, což vyžaduje větší čas na organizaci přechodu od spalovacích motorů k elektrické verzi. Český europoslanec však podotýká, že daná vozidla mají mnohem větší negativní vliv na životní prostředí než jiná auta. Zároveň by možná výjimka ze strany Evropské komise mohla znamenat špatný signál pro lidi s nízkými až středními příjmy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Takové tápání. Na vojně při přípravě na cvičení byla první varianta charakterizovaná tímto: Nikdo nic neví, tápe se. Druhá byla velmi aktivní, všichni něco dělají, ale byly různé názory na to, co se má dělat. Až třetí fáze, varianta, byla ta správná: Nikdo nic neví a tápe se, tedy návrat k první variantě. Jestli jsem to nenapsal přesně, opravte mě.🐸🐸🐸🐸 0

