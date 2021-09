https://cz.sputniknews.com/20210927/britska-vlada-kvuli-nedostatku-paliva-zvazuje-povolani-armady-lide-se-pred-pumpami-dokonce-perou-15976777.html

Britská vláda kvůli nedostatku paliva zvažuje povolání armády. Lidé se před pumpami dokonce perou

Ve Spojeném království dochází na čerpacích stanicích benzín. Vyřešit situaci by mohl nouzový plán, který zahrnuje vyslání stovek vojáků, aby zajistili... 27.09.2021

V pondělí britský premiér země Boris Johnson hodlá projednat plán operace Escalin. Stalo se tak poté, co ropný gigant BP přiznal, že na třetině jeho čerpacích stanic chybí jedno nebo dva druhy paliva. Příčinou je především nedostatek řidičů cisteren, kteří by pumpy zásobovali.Jak píše The Guardian, přípravy operace Escalin začaly již před několika lety pro případ, že by nedošlo k podpisu dohody o Brexitu. Předpokládá se, že by se zmobilizovaly stovky vojáků, kteří by usedli za volant cisteren a začali doručovat palivo na místo určení. Jejich plné nasazení by ale trvalo až tři týdny, neboť by bylo nutné povolat záložáky a někteří vojáci jsou nasazeni na jiných misích.Podle odhadů poptávka po palivu v neděli vzrostla až o 500 procent ve srovnání s předchozím týdnem. Zdroje deníku tvrdí, že nedostatek paliva může trvat přinejmenším dalších pět dní. Pokud se ale chování lidí nezmění, tak se to může protáhnout.Příčinou benzínové krize je panické nakupování paliva ze strachu z deficitu. Země totiž kvůli brexitu a zpřísnění imigračních pravidel nemá dostatek řidičů pro rozvoz paliva v cisternách. Další řidiči se nacházejí kvůli koronaviru v karanténě.Vláda z tohoto důvodu zvažuje zmírnit imigrační pravidla. Zároveň se ale obává, že přijímání rázných opatření ještě více prohloubí panické nakupování paliva ze strachu, že je krize vážnější, než úřady tvrdí. Úřady proto zatím vyzývají občany, aby nepropadali panice a naplňovali své nádrže s ohledem na ostatní účastníky provozu.Mezitím některé společnosti již zavedly přídělový systém. Při jednom natankování si řidiči mohou nabrat palivo za maximálně 30 liber (900 korun). Při ceně zhruba 35 korun za litr si tak natankují zhruba 22 litrů.Nedostatek paliva na vlastní kůži již pocítily nemocnice i školy. Lékaři, zdravotníci a učitelé si totiž nemohou natankovat, aby dojeli do práce.Zatímco vláda uvažuje o tom, jak situaci napravit, napětí na benzínkách stoupá a řidičům praskají nervy. Deník The Sun například informoval o potyčce, ke které došlo v západním Sussexu. Na záběrech je vidět, jak se motorkář s pěstmi vrhá na dalšího řidiče a do šarvátky se postupně zapojují další lidé.Podle BBC Velké Británii chybí až sto tisíc řidičů a problém se zdaleka netýká pouze paliva. Jeden z největších prodejců drůbeže Traditional Farm-fresh Turkey Association (TFTA) varoval, že k Vánocům bude v zemi nedostatek krocanů, které patří k tradičním svátečním chodům.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Nemáte sice palivo, ale máte Litviněnka, Skripala a mnoho dalších ruských "tlumočníků". 3

lesník To co prožívá Anglie je předzvěstí kam se řítí EU. Nefouká vítr, tak znovu „oživují“ uhelné elektrárny, dodavatelé plynu krachují z důvodu, že cena plynu „naráží“ na hranici 1000 USD za 1000 kubických metrů, „evropské operky a opery“ vyhostili a „doktoři a inženýři“ na dávkách se starají o početnou rodinu. Jak se říká …lépe již bylo. 3

velká británie

