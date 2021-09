https://cz.sputniknews.com/20210927/cesti-policiste-zamiri-do-madarska-oznamil-hamacek-budou-hlidat-hranice-15977034.html

Čeští policisté zamíří do Maďarska, oznámil Hamáček. Budou hlídat hranice

Vláda ČR v pondělí odhlasovala vyslání 50 policistů na ochranu maďarské hranice. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Jan... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T20:01+0200

2021-09-27T20:01+0200

2021-09-27T20:01+0200

česko

maďarsko

česká republika

jan hamáček

migrační krize v eu

Cílem českých vojáků bude ostraha maďarsko-srbské hranice. O vyslání pěti desítek policistů požádal maďarský premiér Viktor Orbán předsedu české vlády Andreje Babiše (ANO) během jeho návštěvy. Oba předsedové vlád si minulý týden hranici, kterou chrání plot s ostnatým drátem, prohlédli. Vláda taktéž darovala Budapešti dvanáct armádních stanů.Babiš během návštěvy konstatoval, že v Maďarsku schengenská hranice funguje. Orbán zase poukázal na to, že plot, který tamní vláda začala stavět v roce 2015 v reakci na uprchlickou krizi, chrání i Českou republiku. Podle maďarského lídra Evropské unii chybí vůle chránit vlastní hranice. Právě kvůli stavbě plotu byl Orbán v západní Evropě a Bruselu v minulosti tvrdě kritizován. I přes hraniční plot se nelegální migranti do země stále snaží dostat, a to i pomocí žebříku.V roce 2015 se do Maďarska pokusilo dostat téměř 400 tisíc nelegálních migrantů. Současná situace na maďarské hranici je už mnohem lepší. Přesto však počet nelegálních migrantů začal opět růst. Letos se maďarské hranice pokusilo překročit 73 tisíc nelegálních migrantů. Přitom za celý loňský rok to bylo pouze 30 tisíc migrantů. K nové migrační krizi může přispět bezpečnostní situace v Afghánistánu, kde se k moci dostalo radikální hnutí Tálibán*.Maďarsko se proto snaží upozornit Evropskou unii, že migrační problém nadále trvá. Podle šéfa kabinetu premiéra a mluvčího maďarské vlády Zoltána Kovácse Evropská unie svou migrační politiku stále nezměnila.Český ministr vnitra Jan Hamáček začátkem měsíce prohlásil, že je nutné stavět ploty proti nelegálním migrantům.Podle něj má Brusel nadále podporovat země na hranici EU, a sice financemi i personálem. Dále uvedl, že pro předejítí migrační a humanitární krizi je nutné mluvit i s Tálibánem, což ale neznamená, že se jejich vláda má uznat. Je to ovšem nutné pro zajištění humanitární pomoci lidem v této zemi.* teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Padesát není moc, ale je to akceptovatelné. dvě čety. Babiš s Orbánem vychází, tak se i muselo vyjít vstříc. Hranice Schengenu jsou hranice Schengenu, tak jako doba ledová je doba ledová . 🐸🐸🐸🐸 0

Jaroslav Machek Myslíš, že 2 čety policajtů je jako 2 čety bigosu?😂Ale možné to u policajtů je-vice hlav,více rozumu.Mohli by přibrat i nějakého Šarika 😂 0

maďarsko

česká republika

maďarsko, česká republika, jan hamáček, migrační krize v eu