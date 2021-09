https://cz.sputniknews.com/20210927/do-nemeckeho-parlamentu-poprve-nastoupi-transsexualni-zena-15967886.html

Do německého parlamentu poprvé nastoupí transsexuální žena

Do německého parlamentu poprvé nastoupí transsexuální žena

Kandidátka za stranu Zelených Tessa Gansererová bude podle předběžných výsledků hlasování první transsexuální ženou z Bavorska v německém parlamentu, uvádí... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T09:13+0200

2021-09-27T09:13+0200

2021-09-27T10:08+0200

svět

německo

parlament

berlín

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/15968260_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a98ae0a84f64ea6b11db001ff036e5df.jpg

Ve svém volebním obvodu v Bavorsku získala Gansererová 23,6 % hlasů. Jak vysvětluje BR, i když politička neobdrží přímý mandát, stejně se dostane do Spolkového sněmu podle stranických seznamů.„Jsem velmi ráda, že v příštích čtyřech letech přispěji k propagaci svých témat také v německém Bundestagu,“ řekla v pořadu rozhlasové a televizní společnosti. Politička má v úmyslu vystupovat za ochranu klimatu a bojovat za práva sexuálních menšin.Hansererová je od roku 2013 členkou zemského sněmu (regionálního parlamentu) Bavorska.Již dříve se uvádělo, že největší frakci v Bundestagu budou držet sociální demokraté, kteří vyhráli volby - 206 poslanců. Frakci CDU/CSU bude tvořit 196 zástupců, Zelených - 118, Svobodných demokratů - 92, Alternativy pro Německo - 83. „Levici“ bude zastupovat 39 poslanců - ačkoli strana nepřekonala 5% bariéru, získala tři přímé mandáty a vzhledem k normám volebních zákonů frakci odpovídající 4,9 % míst v Bundestagu.Primátorem Berlína se poprvé stane ženaKandidátka za Sociálně demokratickou stranu Německa (SPD) Franziska Giffeyová se stane první ženou ve funkci primátorky Berlína, jak vyplývá z předběžných výsledků voleb, v nichž SPD v německém hlavním městě zvítězila.Giffeyová byla nominována berlínskou pobočkou SPD do čela volebního seznamu ve volbách do berlínské Sněmovny reprezentantů a jako kandidátka na funkci purkmistra. V současné době zastává funkci purkmistra v německém hlavním městě další známý sociální demokrat - Michael Müller.Franziska Giffeyová pracovala jako ministryně pro rodinné záležitosti, starší občany, ženy a mládež, ale kvůli skandálu kolem jejího vědeckého titulu, získaného dříve na Svobodné univerzitě (FU) v Berlíně, podala demisi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210927/parlamentni-volby-v-nemecku-vyhrala-spd-strana-merkelove-propadla-15967383.html

Jiří Navrátil Zvrhlá doba ve které si dobrovolně chlap nech uříznout ptáka, opovržení hodné... 2

Ioannes DU ludom jebe a tento patri do ustavu. 2

5

německo

berlín

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, parlament, berlín, parlamentní volby