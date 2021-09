„Fucking bitch from fucking country.“ Českou policistku v Polsku kolegové ušikanovali k smrti

„Hned ve dveřích jsem tady schytala, že jsem fucking bitch from fucking country (zas*aná děvka ze zas*ané země, pozn. red.). A jelo to, jak jsem se ozvala přes naše prezídko a bylo zle... Já už nevím, co je realita a co ne... Když jsme šli na cígo, tak na mě po cestě mluvili německy a hajlovali na mě... Dělají ze mě kromě alkoholičky i rasistu. Ještě u toho hajlování zahlásili ,welcome to Poland‘ (vítej v Polsku, pozn. red.) a pak vyprávěli vtipy o židech... Máme rozepsané směny a chodím podle nich a pak poslouchám, že jsem furt na hotelu a oni dělají za mě. Nedokážu rozlišit, co je myšlený vážně a co ne,“ cituje CNN Prima News zprávy české policistky, které psala své sestře Markétě Šubrtové.