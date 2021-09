Gazprom podepsal s Maďarskem smlouvu na 15 let o dodávkách plynu

https://cz.sputniknews.com/20210927/gazprom-podepsal-s-madarskem-smlouvu-na-15-let-o-dodavkach-plynu-15974781.html

Gazprom a Maďarsko se dohodly na dodávkách plynu do konce roku 2036. 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Slavnostní podepsání smlouvy se konalo v Budapešti a zúčastnili se ho místopředsedkyně správní rady, generální ředitelka Gazprom Export Jelena Burmistrovová a maďarský ministr zahraničních věcí a zahraničních ekonomických vztahů Péter Szijjártó.Ten již dříve řekl agentuře Sputnik, že maďarská strana bude dostávat po celou dobu platnosti smlouvy 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně, z nichž 3,5 miliardy půjde přes Srbsko a jedna miliarda přes Rakousko.Dohoda, která vstoupí v platnost 1. října, počítá s možností změny podmínek po 10 letech.Na konci roku 2020 dovezlo Maďarsko 8,6 miliardy metrů krychlových ruského plynu. Jedná se o druhý nejvyšší ukazatel za posledních 12 let.Ukrajina se obrátí na Evropskou komisi kvůli smlouvě o plynu mezi Ruskem a MaďarskemKyjev se obrátí na Evropskou komisi kvůli smlouvě Maďarska s Ruskou federací ohledně dodávky plynu, obcházející Ukrajinu, prohlásilo ukrajinské ministerstvo zahraničí.Předtím uvedlo, že Kyjev je zklamán rozhodnutím Maďarska podepsat novou dlouhodobou smlouvu s Gazpromem na dodávku plynu, obcházející Ukrajinu, a domnívá se, že poškozuje bilaterální ukrajinsko-maďarské vztahy.„Ukrajinská strana rovněž požádá Evropskou komisi, aby posoudila, zda nová maďarsko-ruská dohoda o plynu odpovídá evropské energetické legislativě,“ uvedlo ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení.Ministr zahraničních věcí a zahraničních ekonomických vztahů Maďarska Péter Szijjártó již dříve agentuře Sputnik řekl, že předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller přijede v pondělí do Budapešti podepsat novou smlouvu o dodávkách plynu. Jde o dodávky do Maďarska v rozsahu 4,5 miliardy krychlových metrů plynu ročně v průběhu příštích 15 let. Z toho 3,5 miliardy metrů krychlových plynu bude procházet přes Srbsko a 1 miliarda přes Rakousko.Napětí ve vztazích mezi Ukrajinou a Maďarskem vzniklo v roce 2020 na pozadí diskusí o ukrajinském zákoně o vzdělávání, který výrazně omezuje možnosti výuky v jazycích národnostních menšin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

