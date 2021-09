Google odpojí miliony chytrých telefonů s Androidem

https://cz.sputniknews.com/20210927/google-odpoji-miliony-chytrych-telefonu-s-androidem-15979170.html

Společnost Google podle nejnovějších údajů od svých služeb odpojí chytré telefony, které fungují na zastaralých verzích Androidu. Co to bude znamenat v praxi? 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle všeho majitelé těchto zařízení nebudou moci od 27. září používat Gmail, videoslužbu YouTube, Mapy Google a další aplikace této společnosti.Omezení se tak zejména dotkne smartphonů verze 2.3.7 a nižších – na zařízeních se tak zobrazí chybové hlášení. Pokud ale chcete znovu získat příležitost dál využívat služby tohoto IT giganta, budete muset přejít na gadget se systémem Android 3.0 a novějším.Novinka na WhatsAppuNedávno jsme informovali o tom, že messenger WhatsApp již brzy nabídne svým uživatelům vrácení peněz za platby v něm provedené. Informoval o tom portál WABetaInfo.WhatsApp nabízí cashback až 10 liber (zhruba 300 Kč) za platbu, to však může být zvýšeno před oficiálním spuštěním funkce.Cashback se objevil jako experiment v aplikaci WhatsApp, ale pouze v uzavřeném beta testování. Nad seznamem chatu se zobrazí zpráva „Získejte cashback při další platbě“.mKliknutím na něj uživatel automaticky vstoupí do programu vrácení peněz.Tato funkce je zatím testována pouze v Indii, kde WhatsApp aktivně propaguje svoji službu převodu peněz, ale později by mohla být rozšířena i do dalších zemí.Za zmínku stojí i to, že vývojáři před časem zaktualizovali beta verzi messengeru WhatsApp pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Novináři portálu WaBetaInfo objevili v aplikaci novou funkci.Podle informací portálu verze 2.21.20.1 rozšiřuje možnosti uživatelů, kteří si chtějí postěžovat na sporný kontent. Jestliže dříve mohli uživatelé při odeslání stížnosti označit jen skupinu zpráv, pak nyní je pro testery beta verze přístupná funkce označení jedné konkrétní zprávy. Zaslat zprávu o sporném kontentu je možné jak v osobní korespondenci, tak i ve skupinových chatech.Není zatím známo, kdy bude nová funkce přístupná v oficiálních aplikacích pro App Store a Google Play.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

