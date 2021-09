https://cz.sputniknews.com/20210927/hamacek-se-tesi-na-spolupraci-s-novou-nemeckou-vladou-spd-ceka-zajimavy-test-zasmal-se-kalousek-15974652.html

Hamáček se těší na spolupráci s novou německou vládou. SPD čeká zajímavý test, zasmál se Kalousek

Hamáček se těší na spolupráci s novou německou vládou. SPD čeká zajímavý test, zasmál se Kalousek

Čeští politici dnes reagují na výsledky německých parlamentních voleb a gratulují tamní sociálně-demokratické straně k volebnímu vítězství. S velkou radostí... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T17:29+0200

2021-09-27T17:29+0200

2021-09-27T17:29+0200

česko

německo

volby

jan hamáček

andrej babiš

miroslav kalousek

gratulace

ivan bartoš

sociální demokracie

jakub kulhánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/13304465_0:0:1611:906_1920x0_80_0_0_2d53cd33fb6d5c280085a647b3d2e10f.jpg

„Gratuluji německé sociální demokracii SPD k volebnímu výsledku. Také ji už v jeden moment všichni odepisovali, ale je to úžasný comeback! Těším se na budoucí spolupráci mezi Českem a Německem,“ napsal Hamáček.Kalousek se ovšem domnívá, že němečtí sociální demokraté z budoucí spolupráce nemají tak velkou radost: „Pro SPD to bude zajímavý test. Poprvé od pádu železné opony bude mít v Česku mimoparlamentního stranického partnera,“ napsal bývalý poslanec v reakci na příspěvek Hamáčka.K výsledkům se zároveň vyjádřil i český premiér Andrej Babiš. „Srdečně gratuluji Olafu Scholzovi a SPD k volebnímu vítězství a přeji mnoho sil do koaličních vyjednávání. Německo je náš blízký partner a já se těším na novou spolkovou vládu a pokračování naší skvělé spolupráce na bilaterální úrovni a v EU,“ uvedl na sociální síti.S gratulací německým sociálním demokratům přišel také ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který vyjádřil nadějina další posilování česko-německých vztahů jak v mezilidské rovině, tak i na té ekonomické a kulturní.„Gratuluji německé sociální demokracii SPD k vítězství ve volbách. Teď začnou povolební vyjednávaní. Ať už v Berlíně vznikne jakákoliv vláda, je důležité, abychom si rozuměli a uměli společně pracovat ve prospěch našich dvou zemí a Evropy,“ uvedl Kulhánek.K vítězství v německých parlamentních volbách pogratuloval německé sociální demokracii také předseda Pirátů Ivan Bartoš, který straně popřál v němčině.Výsledky voleb v NěmeckuKancléřka Angela Merkelová v Německu vládla 16 let, v letošních volbách unie CDU/CSU získala rekordní minimum hlasů. Naopak Zelení dosáhli historického maxima.Sociální demokraté v německých parlamentních volbách získali 25,7 procenta hlasů, druhá skončila konzervativní unie CDU/CSU s 24,1 procenty hlasů, třetí skončili Zelení se 14,8 procenty hlasů. O výsledku voleb informuje agentura DPA.Čtvrtáskončila liberální Svobodná demokratická strana (FDP) s 11,5 procenty. Alternativa pro Německo (AfD), která je proti migraci, ze třetího místa klesla na páté s 10,3 procenty.Německá ústřední volební komise již zveřejnila složení nového Spolkového sněmu. Počet poslanců bude nově 735 a bude v něm šest stran.Vrcholní představitelé stran dnes budou pravděpodobně jednat o možných koalicích. Nadále zůstává otevřené, kdo se stane novým kancléřem. Nárok na funkci kancléře vznesl lídr SPD Olaf Scholz a předseda CDU Armin Laschet. Oba chtějí o koalici jednat se Zelenými a FDP.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210927/najde-olaf-scholz-spolecny-jazyk-s-ruskym-prezidentem-vladimirem-putinem-nazor-15971798.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, volby, jan hamáček, andrej babiš, miroslav kalousek, gratulace, ivan bartoš, sociální demokracie, jakub kulhánek