https://cz.sputniknews.com/20210927/hubble-nasel-6-zahadnych-mrtvych-galaxii-v-hlubokem-vesmiru-15962510.html

Hubble našel 6 záhadných mrtvých galaxií v hlubokém vesmíru

Hubble našel 6 záhadných mrtvých galaxií v hlubokém vesmíru

Hubbleův vesmírný dalekohled objevil šest galaxií, kterým zřejmě docházel studený vodík potřebný k vytvoření hvězd. Vědci se domnívají, že k tomu došlo, když... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T09:01+0200

2021-09-27T09:01+0200

2021-09-27T09:01+0200

věda a technologie

vesmír

vědci

astronomové

hvězdy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/12940051_0:455:2047:1606_1920x0_80_0_0_d9663304e92fb98a5ac49b5fefde2956.jpg

„V tomto bodě našeho vesmíru by všechny galaxie měly tvořit mnoho hvězd. Toto je vrcholná éra vzniku hvězd,“ uvedla Kate Whitakerová, hlavní autorka studie.Bez studeného vodíkového plynu potřebného k pohonu hvězd a zrození nových jsou galaxie v podstatě mrtvé. Nemohou se také omladit, i když absorbovali blízké menší galaxie a plynové mraky. Whitakerová poznamenává, že absorpční proces jednoduše „nafoukne“ mrtvé galaxie. Ale důvod, proč tyto galaxie zemřely, zůstává záhadou.Hubble byl použit astronomy k určení polohy galaxií a poté pomocí dalekohledu ALMA v severním Chile byli vědci schopni určit, zda galaxie obsahují studený prach, který signalizuje existenci studeného vodíkového plynu.Galaxie by však nebyly objevitelné, kdyby nebylo přirozené čočky vytvořené masivními shluky galaxií v popředí. Gravitace hvězdokup roztahuje a zesiluje světlo galaxií na pozadí a vytváří efekt zvaný gravitační čočkování. Tento jev umožňuje astronomům používat masivní shluky galaxií jako přirozené zvětšovací brýle ke studiu detailů ve vzdálených galaxiích, které by jinak nebylo možné vidět.Výše uvedené snímky ukazují dvě ze šesti vzdálených masivních galaxií, ve kterých, jak vědci zjistili, se vytváření hvězd zastavilo. Žlutá barva odráží záři hvězdného světla. Umělá fialová barva odráží studený prach z pozorování ALMA. Tento studený prach se používá jako náhrada studeného vodíkového plynu potřebného pro tvorbu hvězd.Ani s citlivostí ALMA vědci neobjevili prach ve většině ze šesti studovaných galaxií. Jedním z příkladů je galaxie MRG-M1341 vpravo nahoře. Vypadá zkresleně kvůli optickým účinkům gravitačního čočkování. Naproti tomu fialová kapka vlevo od MRG-M1341 je příkladem galaxie bohaté na prach a plyn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210622/hubbleuv-dalekohled-vyfotil-snimek-galaxie-s-fascinujicim-tajemstvim-14911357.html

Červenáček Že by do Kosmosputniku a Gastrosputniku dopisoval sám Grygar ? Nestačí že sem píší napříklaf VB158, K. Olinka, Genadij, Tajny, MIR, psychopat Stev- SEAGAL? 🐸🐸🐸🐸 1

Svetý Adonis A to za chvlku bude startovat mnohem lepší a vyspělejší teleskop Jamese Webba a ponese ho evropská ESA na Ariane 5....a rus jen čumí schovanej za středověkým Sojuzem 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, vědci, astronomové, hvězdy