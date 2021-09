https://cz.sputniknews.com/20210927/kral-o-minulosti-s-stb-omlouvat-se-nehodlam-a-ani-neodstoupim-slo-o-ohromnou-hru-tajnych-sluzeb-15977867.html

Král o minulosti s StB: Omlouvat se nehodlám a ani neodstoupím. Šlo o ohromnou hru tajných služeb

Nedávno jsme informovali o tom, že prezident českého svazu ledního hokeje Tomáš Král měl být v minulosti agentem komunistické Státní bezpečnosti, konkrétně... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

česko

spolupráce

hokej

sport

kauza

stb

Král mimo jiné na dnešní tiskovce uvedl, že nedokáže vysvětlit, proč je uvedeno ve spisech, že donášel na ostatní. Poznamenal také, že on sám rezignovat nehodlá, ale na středeční den svolal výkonný výbor, který v tajném hlasování rozhodne, zda má v roli šéfa svazu pokračovat. Výbor se sejde v deseti lidech a Král se ho jako jedenáctý člen účastnit nebude. Připomeňme, že k jeho odvolání jsou potřeba dle řádů dvě třetiny hlasů. Dotyčný se však nechal slyšet, že pokud bude pro jeho odchod z funkce už polovina, bez problému odstoupí. I přes to ale tvrdí, že má čisté svědomí.Šéf svazu se na tiskovku s novináři připravil, jelikož si s sebou přinesl i poznámky na papíře, aby se mu lépe vzpomínalo na události staré přes třicet let.Již před nedávnem však přiznal, že s StB určitým způsobem spolupracoval. Udělal tak ale prý proto, že si uvědomoval, že kdyby řekl ne, tak by „pofičel“. Argumentoval také tím, že chtěl vojenskou službou proplout bez problémů, aby mohl být co nejvíce s rodinou.Zároveň se nechal slyšet, že nemá důvod cokoliv popírat a podotkl, že tak 80 % toho, co je ve spisech, není pravda. Tam se totiž píše, že Král měl informovat o soukromí svého nadřízeného, poskytnout plánek jeho bytu a následně získat i klíče od bytu, aby šlo nainstalovat odposlech.Mimo to otevřeně přiznal, že kdyby chtěl někoho poškodit, nebylo by to tak složité. Podle svých slov ale za tu dobu na nic nenarazil a ani prý narazit nechtěl. Král si také rovněž nepamatuje, že by měl udat vojína s kontakty na západní země a počet schůzek, kterých podle spisů je přes dvacet, zúžil na „tři, maximálně pět“.Jeho výpověď se tak značně liší od informací uvedených ve spisech. Proč tomu tak je? Sám uznal, že netuší.Reakce na Královu kauzuPokud jde o to, jak se k celé kauze staví ostatní osobnosti hokejové scény, jejich reakce se různí. Například Daniel Sadil označil Krále za férového člověka, který by nikomu neublížil. Zároveň ale nechtěl uvést, zda by jej měl výkonný výbor odvolat, pokud by se informace potvrdily jako pravdivé. Další člen výboru a slavný hokejista Jaromír Jágr poznamenal: „Prosím vás, já naposledy četl noviny v roce 1998. Já vůbec nic nevím. A abych pravdu řekl, tak tyhle věci mě ani nezajímají. Že někdo něco napíše... Já už jsem si zvyknul.“K věci řekl své také hokejista Dominik Hašek, který však žádnou funkci na hokejovém svazu nezastává.Pravidelný kritik svazu Alois Hadamczik pak dodal, že Krále poznal jako vzdělaného člověka, který umí vystupovat a chová se slušně. „Vždycky tak zacházel se mnou i s hráči. Ale od jeho nástupu do funkce padá český hokej stále níž. Hokej je národní sport, ale pan Král ho vede jako svoji soukromou firmu. Zaměstnává svoje kamarády, kteří nemají potřebné hokejové vzdělání a zkušenosti,“ míní.

Červenáček StB si přikrašlovala výsledky, aby pracovníci měli lepší hodnocení od nadřízených. Nedebil K. Olinka🚾 byl údajně u Stasi (česky: Štít a meč strany) a nikdo mu to nevyčítá. 🐸🐸🐸🐸 0

2

spolupráce, hokej, sport, kauza, stb