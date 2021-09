Miliardář Janeček si brousí zuby na Hrad a chce, aby se volilo jeho vlastní metodou

https://cz.sputniknews.com/20210927/miliardar-janecek-si-brousi-zuby-na-hrad-a-chce-aby-se-volilo-jeho-vlastni-metodou-15968555.html

Osmačtyřicetiletý miliardář minulý týden převzal patronát nad tradiční hudební anketou, který bude nyní nést název Český slavík 21. Nově přidané číslo na konci názvu odkazuje na volební systém D21, který před devíti lety Janeček sám navrhl. Během prezentace nového směřování hudební soutěže zmínil, že by se toto hlasování mohlo použít i v prezidentských volbách, které se mají konat za dva roky.Nyní, jak tvrdí Lidovky.cz, se sám chce stát jedním z kandidátů, který voliče dokáže spojit.Klíčovým znakem metody D21 je, že volič má nejen více hlasů, ale může dokonce hlasovat proti kandidátovi. Díky vícerům hlasů je podle autora možné přesněji vyjadřovat své preference a v jakémkoli hlasování bude možné dosáhnout takové shody, která odráží zájem většiny voličů. Podle něj tento systém zásadním způsobem vylepší podobu demokracie.Ke kandidatuře na Pražský hrad ho podle zdrojů redakce pobídlo omezování svobod spojené s protipandemickými opatřeními během koronavirové krize.Janeček svou případnou kandidaturu zatím neoznámil a na dotaz Lidovek.cz neodpověděl. Nyní podle zdrojů vyčkává. Zaprvé zvažuje dopad na jeho další aktivity včetně Institutu H21, který volební metodu D21 rozvíjí, či Nadační fond proti korupci, jenž spoluzaložil s pivovarníkem Stanislavem Bernardem, moderátorem Janem Krausem a exšéfem civilní rozvědky Karlem Randákem.Zadruhé pozoruje, jak se vyvíjí nejasná situace na české politické scéně. V říjnu se chystají volby do Poslanecké sněmovny a strany takzvané demokratické opozice zatím neřekly, koho v prezidentských volbách podpoří.Kromě toho se Janeček připravuje na to, že prezident Miloš Zeman nedokončí mandát a proběhnou předčasné volby. Připomeňme, že se již delší dobu spekuluje o špatném zdravotním stavu Miloše Zemana, který před časem byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici.Doposud svou kandidaturu oznámili senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, generál Petr Pavel či advokátka Klára Long Salámová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Naštěstí tento lump a mnoho ostatních lumpů, nemají šanci. To už by byl lepšejší Klaus. Když se ucházel Zeman, bylo ze 12ti kandidátů 10 Židů (židů ?). Čekají nás šoky. V prvním kole nikdo nedostane nad 50 %, takže musí proběhnout druhé kolo. Může nastat situace, že bych nechal post prezidenta neobsazený a nechal 2 roky někoho zastupovat podle Ústavy ČR. Tedy nejspíše předsedu dolní sněmovny. Pak nové volby. 🐸🐸🐸🐸 0

Seki18 ač chytrý matematik, v podstatě zblbnul a domnívá se, že nejen jeho deviace k babám, ale i k státním postům se někomu líbí. 0

