https://cz.sputniknews.com/20210927/milion-chvilek-opet-vyrazi-do-boje-v-ruznych-mestech-proti-babisovi-vylepil-exekucni-pasky-15968043.html

Milion chvilek opět vyráží do boje. V různých městech proti Babišovi vylepil exekuční pásky

Milion chvilek opět vyráží do boje. V různých městech proti Babišovi vylepil exekuční pásky

Spolek Milion chvilek dnes ráno v řadě měst připravil překvapení, kterým je happening s názvem Zabaveno ANO-FERTEM. Spolek chce upozornit na „prorůstání... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T09:35+0200

2021-09-27T09:35+0200

2021-09-27T10:08+0200

česko

česká republika

andrej babiš

milion chvilek pro demokracii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/15968356_0:165:1600:1065_1920x0_80_0_0_3dc7abd6f3191d3a9bd08c6532d1c9da.jpg

Jak uvádí ČTK, dobrovolníci spolku dnes ráno žlutou páskou omotali vybrané objekty veřejného prostoru. Jde například o autobusové zastávky, sochy nebo kašny. Happening má kromě Prahy probíhat ve třech desítkách měst, mimo jiné v Brně, Ostravě, Hradci Králové nebo Plzni.Místopředseda Milionu chvilek Jiří-Jakub Zévl zase uvedl, že spolek chce upozornit na prorůstání soukromého zájmu do veřejné sféry.V Praze se žlutá exekuční páska s nápisem Zabaveno ANO-FERTEM objevila například na soše svatého Václava na Václavském náměstí. Jde o frekventovaná místa, v hlavním městě je páska asi na desítce míst. Jsou i na frekventovaných přestupních stanicích metra, tedy na Florenci, na Andělu nebo na I. P. Pavlova.Organizátoři uvádí, že protest je zcela legální a pásky budou po ukončení akce odstraněny.Klimatická demonstraceV pátek proběhla v Praze akce v rámci Fridays for Future. Na Malostranském náměstí zněly slogany jako „Teď nebo nikdy“, „Klimatická spravedlnost“ a další. Účastníci chtěli apelovat na budoucí vládu, aby věnovala klimatickým otázkám větší pozornost.Na místě byli také lidé z organizací Greenpeace a Duha, iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Podpořit demonstraci přišli bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan či bývalá ombudsmanka a chartistka Anna Šabatová.Podle jejích slov je potřeba, aby lidé byli aktivní, neboť klima prý souvisí s lidskými právy. „A já vás proto vyzývám, abyste neustávali ve svém úsilí. A doufám, že všichni společně prosadíme velký obrat ve společnosti, a to nejenom v české, ale i světové,” prohlásila.Podle pořádajícího hnutí česká vláda nedělá dostatek pro ochranu klimatu. Podle názoru aktivistů by se Česko mělo orientovat na takzvaně udržitelnější způsob života. Rovněž chtějí, aby po volbách vznikl post ministra pro klima.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/v-praze-se-demonstrovalo-za-klima-nechybela-anna-sabatova-15946577.html

bancafe Babiše nemusím, ale nebyl a není nejbohatším v ČR, ale na ty bohatší se Milion chvilek nezaměří, protože by za to nedostali zaplaceno, nanejvýše by dostali po hubě.. Ty štítky jsou zavádějící, a dle mne jsou na trestní stíhání, pro několik právnách skutků. Jenže ono ví, že se špínou se nikdo zahazovat nebude, a ani si to asi neuvědomují, že jsou za hranou zákona, protože je zajímají peníze ne zákon, spravedlnost. 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, milion chvilek pro demokracii