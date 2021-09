Monika Absolonová slaví 45. narozeniny. Po rozchodu se změnila k nepoznání a podělila se o svá přání

https://cz.sputniknews.com/20210927/monika-absolonova-slavi-45-narozeniny-po-rozchodu-se-zmenila-k-nepoznani-a-podelila-se-o-sva-prani-15972228.html

Oblíbená česká zpěvačka Monika Absolonová slaví 45. narozeniny. Tento věk je pro ni zřejmě novým začátkem, jelikož se jí před pár měsíci život zcela otočil... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Každý konec je novým začátkem. A toto pořekadlo rozhodně platí v případě Moniky Absolonové. Ta totiž po těžkém rozchodu opět začíná žít. Dnes navíc slaví narozeniny, a tak se na svém instagramovém profilu rozepsala o tom, co by si vlastně od života přála.Poté ale zabrouzdala trochu hlouběji a svým příznivcům prozradila svá největší přání: „Tak chci být zdravá, šťastná, spokojená, zamilovaná, milovaná, žít v pravdě a lásce, mít stále radost ze svého povolání a taky, abych tu radost uměla udělat jiným a aby byli všichni moji blízcí zdraví a šťastní a nejvíc moji kluci Tadeáš, Matouš a Jonáš… To bych si, milý živote, moc přála nejen k těmto narozeninám.“V závěru pak ještě poděkovala své mamince za to, že ji přivedla na svět a nastínily své plány.Monika je tak dle všeho pozitivní, a to i přes těžké životní období. Po rozchodu dokonce zhubla osmnáct kilo a vypadá neuvěřitelně skvostně. A co říkají na její narozeninové poselství fanoušci? Mnozí z nich jí přáli jen vše hezké.Nebyla však jediná: „Krásné narozeniny, Moni, ať se vám to všechno splní.“Dokonce se našla jedna uživatelka, která toho má s Monikou zřejmě společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát. „Dobrý den, jsme narozeny ve stejný den i rok, řešíme i stejné rodinné strasti, ale jsme silné ženy… Přeji Vám sílu, optimismus a stálý úsměv na rtech - to máme asi také stejné… Nikdo na nás nic nepozná, dokud samy nechceme…. Takže do dalšího roku jen štěstí… Živjó,“ vzkázala jí.A k přání se přidávaly i známé osobnosti. Komentář s gratulací k narozeninám tak zanechala například modelka a moderátorka Iva Kubelková nebo herečka Michaela Kuklová.Mimo to jí lidé vzkazovali, že je boží a opravdu báječná ženská, která je dokáže vždy rozveselit. „Se svojí úžasnou povahou vlastně dáváte dárek i nám,“ stálo v jednom z komentářů.Monika AbsolonováMonika Absolonová je česká zpěvačka a herečka, která začala svou hudební kariéru už v sedmi letech. Ale první velkou prací pro ni byl muzikál Dracula. Pak hrála v muzikálu Krysař Daniela Landy a zúčastnila se divadelních verzí muzikálů Rebelové a Noc na Karlštejně. V roce 2012 začala moderovat televizní soutěž Taxík.Zpěvačka podstoupila korekci nosu před rokem 2008. Po několika pokusech však nevypadal, jak by chtěla, proto odjela na operaci do USA.Co se týče jejího osobního života, v minulosti byla tři roky vdaná za hokejistu Václava Eiselta, a po rozvodu pak randila s Karlem Paulsem, zpěvákem Danielem Hůlkou nebo třeba Vítkem Fialou. Poté se zamilovala do hokejisty Tomáše Horny, se kterým má dva malé syny, Tadeáše a Matouše. S dotyčným ale již netvoří pár. Připomeňme, že Absolonová si s hokejistou Tomášem začala v roce 2014. Zpěvačka tehdy tvrdila, že nestojí za rozpadem manželství hokejisty. Manželka Jitka Hornová si ale myslela něco jiného. V létě 2016 dostala Monika zásnubní prsten, ale ke svatbě nikdy nedošlo. Zpěvačce však rozchod kupodivu prospěl a vypadá lépe než kdy jindy.

