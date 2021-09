https://cz.sputniknews.com/20210927/najde-olaf-scholz-spolecny-jazyk-s-ruskym-prezidentem-vladimirem-putinem-nazor-15971798.html

Najde Olaf Scholz společný jazyk s ruským prezidentem Vladimirem Putinem? Názor

Vítězství sociálních demokratů v Německu hned vyvolává velké množství otázek. Bude mít nakonec pravdu německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který před... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Sputnik položil tuto otázku politologovi, řediteli Institutu globálních studií v Praze, profesorovi Oskaru Krejčímu:Já bych řekl, že po odchodu Sovětského svazu v roce 1989 ze střední Evropy, je Česká republika v gravitačním poli Německa. Přes 30 procent vývozu, přes 25 procent dovozu Česka se týká Německa. Jsme ekonomicky zcela závislí na Německu. I vazba na Evropskou unii, především na Německo. To znamená, že za této situace se Česko nemůže vymanit z gravitačního pole Německa bez ohledu na volby v Německu nebo Česku.Souhlasíte tedy s panem prezidentem Steinmeierem?Ano, i když asi máme jinou motivaci.Jste se stavem česko-německých vztahů spokojený? Do jaké míry jsou rovnoprávné?Nemohou být rovnoprávné, to je zřejmé. Německo má zahraniční obchod velice diverzifikovaný, český je do značné míry závislý na Německu. Ta zahraniční ekonomika má dvě vrstvy, řekněme ekonomicko-pragmatickou a politicko-ideologickou. Ta zahraniční politika Německa je více ekonomicky-pragmatická, ta česká je politicko-ideologická. Obě tyto pozice, jak Prahy, tak Berlína, jsou závislé na strategii Spojených států. Pronikají do zahraniční politiky jak bezprostředně Washington, tak i zprostředkovaně přes Brusel, ať už jde o NATO nebo byrokracii Evropské unie. Někdy máme pocit, že ten průnik Německa do Česka je spojen s tím, že do českého politického života se dostává stará kultura sudetoněmeckého landsmanšaftu. Nemyslím si, že je to vina Berlína. To je vina Prahy. A na tom ani volby v Česku nebo Německu nic nezmění.A teď o Rusku a Německu. Najde Olaf Scholz společný jazyk s ruským prezidentem? Zůstanou rusko-německé vztahy pragmatické jako za Angely Merkelové, kdy Merkelová s Putinem měli dobré vztahy? Měla by podle vás Moskva očekávat změnu v postoji Berlína v tak bolestivém problému, jako jsou Nord Stream 2 a urovnání situace na Donbasu. O plynovodu Nord Stream 2 mluvím proto, že strana Zelení bude v Německu pravděpodobně ve vládě.V Německu je cítit něco, čemu se někdy říká deep state. To znamená, že hlubinné kořeny zahraniční politiky jsou podle mého názoru ukotveny v ekonomice. Tento faktor nemůže ani nový kancléř ignorovat. Tam platí, že i Angela Merkelová se při nástupu před 16 lety musela chvilku rozhlížet, než nastoupila tu linii, o které hovoříte. To, co odchází s Angelou Merkelovou, je styl, nikoliv linie. Zase zůstane pragmatismus, ale tady je třeba vidět jednu důležitou věc. Pragmatismus nezná vizionářství. S Angelou Merkelovou je spojená opožděná reakce na řeckou finanční krizi, na migrační krizi, na covidovou krizi a i na nastupující energetickou krizi. Dokonce bych řekl, že Angela Merkelová těmi prvními reakcemi na zmíněné krize přispěla k jejich prohloubení, hlavně ta migrační krize, ale i ta energetická.Nástup zelených do centra pozornosti je spojený s Angelou Merkelovou. Ty chybné reakce jsou součástí i té budoucí politiky. Co je zapotřebí vzhledem k té hrozící energetické krizi v Evropě? Urychlené schválení Nord Streamu 2 potřebuje byrokratické razítko jak v Německu, tak v Bruselu. Uvidíme, jestli se to podaří zvládnout. Vláda v Německu bude pravděpodobně někdy k Vánocům, to by se dalo stihnout ještě za Angely Merkelové. Ale nesmí tomu bránit nějaké vnější vlivy. Evropa nutně potřebuje spuštění plynovodu Nord Stream 2.Správně rozumím tomu, že neočekáváte změnu německého přístupu k plynovodu Nord Stream 2?Neočekávám.Jak byste zhodnotil politickou postavu případného nového kancléře Olafa Scholze? Je podle vás tvrdší politik než Merkelová? V jakých otázkách?Já myslím, že odpověď na tuto otázku nezná ani on. To ukáže jeho zařazení do nové funkce. Odpovědnost německého kancléře je mnohem větší než ministerská funkce. I ty vazby budou hlubší. Stejně jako Angela Merkelová, ale stejně jako předcházející sociálně-demokratický kancléř, bude potřebovat půl roku, možná rok, na to, aby si vlastně ujasnil, co jsou jeho priority. Je předčasné to hodnotit.Ruský tisk píše, že Německo je na pokraji historických změn. Myslíte si, že je to nadsázka?Je i není. Potřeba změn souvisí s těmi ekonomickými problémy, o kterých jsem mluvil. Ale vidíme, že ta závislost na Spojených státech prochází změnou. Je možné, že začíná etapa deamerikanizace Evropy. Podle mého názoru to německá politická elita ještě nevnímá zcela dostatečně a žádným způsobem se k tomu nevyjádřili. Je skutečně pravda, že jsme na pokraji deamerikanizace Evropy, protože Spojené státy se soustředí na boj proti Číně. V Evropě samozřejmě hrozí chaos. V takovém případě by vytvoření osy Berlín – Paříž – Moskva stabilizaci velmi pomohlo.Od německé zahraniční politiky tedy neočekáváte překvapení?V nejbližších dnech rozhodně ne. Potřebují si zvyknout na nové úkoly a pozice. Pragmatismus pronikl do celé evropské politiky, je to byrokratická choroba. To vizionářství a předvídání problémů tady chybí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

