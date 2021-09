https://cz.sputniknews.com/20210927/nejbohatsim-obcanem-cr-a-sr-je-poprve-zena-babis-se-v-zebricku-propadl-15969545.html

Nejbohatším občanem ČR a SR je poprvé žena. Babiš se v žebříčku propadl

Nejbohatším občanem ČR a SR je poprvé žena. Babiš se v žebříčku propadl

Podle týdeníku Euro, který sestavil žebříček nejbohatších lidí v České republice a na Slovensku, se na prvním místě letos poprvé ocitla žena, a to Renáta... 27.09.2021

Petr Kellner, který byl od roku 2006 tradičně zařazován časopisem Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, v březnu letošního roku tragicky zahynul na Aljašce.Současný majetek Renáty Kellnerové a její rodiny činí podle údajů časopisu Euro 250 miliard korun. V porovnání s minulým žebříčkem z roku 2019 je to méně o 20 miliard Kč. Důvodem je především pokles hodnoty splátkové společnosti Home Credit a tragická smrt Petra Kellnera. „V roli hlavního korporátního stratéga bude Petr Kellner pravděpodobně nenahraditelný,” uvádí časopis Euro.Na druhé příčce žebříčku se umístil realitní magnát Radovan Vítek. Podnikatel Vítek ovládá realitní skupinu CPI Property Group a jeho majetek má podle časopisu hodnotu 98 miliard korun. Je to o devět miliard Kč více než v minulém hodnocení.Na třetím místě je Daniel Křetínský, který podniká především v energetice. Jeho odhadovaný majetek dosahuje 83 miliard Kč. Křetínský tak předběhl Karla Komárka, majitele finanční skupiny KKCG, který i díky podnikání v loterijním a sázkovém byznysu vlastní majetek v hodnotě 80 miliard korun.Pětici nejbohatších Čechů a Slováků uzavírá bratislavský rodák Patrik Tkáč, který se v posledních letech pohybuje zejména ve strukturách kolem investiční skupiny J&T, jejíž je spoluzakladatelem. Jeho majetek činí 72 miliard korun.Šestý v pořadí je letos premiér Andrej Babiš, kterému Euro připisuje majetek v hodnotě 68 miliard korun. Ve srovnání s předchozím žebříčkem je to o tři miliardy méně. „Stojí za tím pokles ziskovosti holdingu Agrofert, jehož formálním vlastníkem jsou dva svěřenské fondy Babišovy rodiny,” uvádí týdeník Euro.Nejvíce si za poslední dva roky polepšil Pavel Baudiš, spoluvlastník softwarové společnosti Avast. Jeho jmění se rozrostlo o 19,5 miliardy, a proto má nyní na kontě 56 miliard korun, které mu pomohly obsadit sedmou příčku v žebříčku.První desítku nejbohatších Čechů a Slováků na příčkách žebříčku týdeníku Euro uzavírá realitní podnikatel Ivan Chrenko, dále Pavel Tykač, který podniká v oblasti energetiky, a Jaroslav Haščák s rodinou, což je největší akcionář investiční skupiny Penta.Kvůli zhoršeným výsledkům společnosti Home Credit spadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí v ČR a SR Jiří Šmejc. S majetkem ve výši 19,5 miliardy korun obsadil 19. místo.Stovka nejbohatších Čechů a Slováků disponuje podle Eura majetkem za 1,6 bilionu korun.

