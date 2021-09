https://cz.sputniknews.com/20210927/neznama-osoba-hodila-po-emmanueli-macronovi-predmet-podobny-vejci-video-15970489.html

Neznámá osoba hodila po Emmanueli Macronovi předmět podobný vejci. Video

Neznámá osoba hodila po Emmanueli Macronovi předmět podobný vejci. Video

Prezident Francie Emmanuel Macron se dnes stal terčem útoku ze strany neznámé osoby, k incidentu došlo během výstavy v Lyonu. Informuje o tom Lyon Mag. 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona výstavy Eurexpro se neobešla bez kuriozity. Podle předběžných informací po Macronovi totiž neznámý pachatel hodil vejce.Na videozáběrech je vidět, jak předmět, který vypadal jako vejce, zasáhl francouzského prezidenta do ramene. Jak uvádí Lyon Mag, muž, který zaútočil na Macrona, byl následně zadržen policií.Incident z červnaPřipomeňme, že dnešní incident v Lyonu není prvním případem, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron narazil na agresivitu na veřejnosti. Na začátku letošního června se na internetu totiž objevilo video útoku neznámého muže na Macrona během jeho návštěvy francouzského departamentu Drôme.Na dotyčném videu bylo vidět, jak prezident Francie přichází k davu za zábranami, podává si ruce s lidmi, přičemž jeden muž mu nejprve ruku stiskne a druhou rukou jej uhodí do tváře. Poté je na záběrech k vidění také to, že dalším pokusům o zfackování Macrona okamžitě zabránila ochranka.Elysejský palác tehdy potvrdil, že video zachycující tento kuriózní incident, je pravdivé. Palác ale poznamenal, že se nejednalo o facku, nýbrž jen o pokus ji Macronovi dát. V souvislosti s tím tamní policie zadržela dvě osoby, konkrétně dva muže.Následně se objevily zprávy o tom, že útočník, který se pokusil udeřit Macrona, vykřikoval „radikálně pravicová roajalistická hesla“. Jde přitom o heslo, které používají Francouzi vyznávající monarchickou formu vlády. Jedná se o bojový pokřik a motto Francouzského království.Celý incident tehdy odsoudili přední francouzští politici. Jak poznamenala šéfka Národní fronty Marine Le Penová, fyzický útok na prezidenta republiky je nepřijatelný. I poslanec francouzského parlamentu Éric Coquerel uvedl, že je nemožné takové činy v zemi snášet a dodal, že nejsou politického rázu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

